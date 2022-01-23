Камешек с неба: Как метеорит упал на подушку рядом со спящей женщиной и откуда именно он прилетел По мнению астрономов, он был частью небесного тела, которое образовалось раньше Земли. 22 января, 21:40 Метеорит, упавший в спальню Рут Хамилтон в Голдене, Британская Колумбия. Фото © Личный архив Рут Хамилтон

Как это было

"Где-то в космосе летит…" Помните?

Ты крепко спишь, в безопасности, как ты считаешь, в своей постели, а тебя, по-видимому, может снести метеорит Рут Хамилтон Жительница Канады, рядом с которой упал метеорит

Метеорит, пробивший крышу дома и упавший на постель жительницы Канады. Фото © Личный архив Рут Хамилтон

Рут Хамилтон живёт в небольшом городке Голден на западе Канады, это провинция Британская Колумбия. Как она рассказала, дело было 3 октября 2021 года незадолго до полуночи. Не исключено, что женщину спасла её собака: именно она первой услышала пугающий шум, залаяла, разбудила хозяйку, и та приподнялась на постели. И буквально в следующую секунду в темноте раздался грохот, в лицо посыпался какой-то мелкий щебень. Окажись она чуть правее (относительно себя, то есть на фото, получается, левее), это была бы трагическая история.

Рут абсолютно не поняла, что именно произошло. Ясно было только, что это что-то чрезвычайное, а в таких случаях надо набирать 911. И вот она разговаривает с оператором, отвечает на вопросы и в это время осматривает комнату. Отодвигает подушку, а там — камень размером с небольшую дыню. Ну, и зияющая пробоина в потолке довершила жуткую картину.

Я дрожала как лист Рут Хамилтон Жительница Канады, рядом с которой упал метеорит

Женщина решила, что это прилетело со стройплощадки неподалёку. Но там заверили, что ничего ночью не взрывали, зато видели взрыв и "падающую звезду" в небе. Дальше, как полагается в таких ситуациях, к расследованию подключаются учёные.

Это, безусловно, метеорит Питер Браун Профессор кафедры физики и астрономии Западного университета в канадском Лондоне (штат Онтарио)

Почему такая уверенность: во-первых, как утверждается, момент падения попал на камеры, а во-вторых, особый химический состав — космические лучи превращают атомы в камне в изотопы, они со временем распадаются, и по продуктам распада это можно вычислить. Более того, химия позволяет даже узнать о прошлом метеорита.

Метеорит, упавший в спальню Рут Хамилтон в Голдене, Британская Колумбия. Фото © Личный архив Рут Хамилтон

Эхо космической катастрофы

Астрономы определили, что этот камень относится к L-хондритам, это очень распространённый тип метеоритов. Вообще, хондриты — это 92% всех падающих каменных метеоритов и 85% всех метеоритов вообще. Название происходит от греческого "хондрос" — "зерно". В них множество мелких силикатных вкраплений. А буква L значит law — "низкий", так учёные обозначили сравнительно небольшое содержание в них железа. Бывают, соответственно, и H-хондриты, H — от слова high — "высокий", то есть они богаты железом и сильно магнитятся.

Так вот, бесчисленное количество таких же метеоритов самых разных размеров находили и продолжают находить в отложениях возрастом примерно 466–467 миллионов лет. Это эпоха ордовика, один из периодов палеозойской эры. Кстати, эти древние L-хондриты так и называют — ордовикские метеориты.

Метеорит диаметром около восьми сантиметров в породе известняка возрастом около 470 миллионов лет. Фото © The University of Chicago / Birger Schmitz

Практически все учёные сошлись во мнении, что в те времена на Землю обрушился поистине апокалиптический метеоритный дождь. И обрушился он, видимо, на Северное полушарие, потому что находят эти хондриты в основном в Северной Америке, России, Китае, Швеции. Кстати, в Швеции, например, есть озеро Локне, и, по мнению исследователей, образовалось оно на месте семикилометрового ударного кратера после падения одного из весьма крупных экземпляров именно во время этого ордовикского дождя.

Озеро Локне в Швеции. Фото © mapio.net

Есть довольно убедительная версия, что во время этого космического обвала Землю окутал шлейф космической пыли и он частично перекрыл солнечный свет. Как следствие — сильное похолодание: в среднем на 10 градусов по Цельсию. Более того, некоторые учёные убеждены, что именно из-за этого в тот самый период произошёл поразительный всплеск биоразнообразия: из-за понижения температуры на планете возникло контрастное разделение на климатические зоны. Разнообразные условия — разнообразные животные. И получается, что ордовикское метеорное событие — важное звено в цепи эволюции жизни, которое привело к появлению на Земле нас с вами.

Но что же это именно за событие? А это, по расчётам, должен был быть вдребезги разбитый 150-километровый астероид в Главном поясе между Марсом и Юпитером. Полагают, что он раскололся за несколько миллионов лет до ордовикского дождя. Скорее всего, столкнулся с чем-нибудь. Но самое интересное — этот дождь продолжается до сих пор. То есть он, естественно, уже не интенсивный, но эти камни всё ещё иногда падают. Примерно треть всех метеоритов, которые сейчас находят, — это обломки той древней космической аварии. И метеорит, который прилетел на подушку к Рут, тоже ордовикский.

Главный пояс астероидов. Фото © Википедия

А ещё интересно, что тот астероид сформировался тогда, когда ещё не было Земли, на заре Солнечной системы, в протопланетном облаке. Забавно, как он круто повернул в нужном направлении ход нашей эволюции и до сих пор может внезапно перевернуть чью-то жизнь. Спасибо, если не отнять.

Авторы Адель Романенкова