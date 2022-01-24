5 тайн сознания, о которых нужно знать: Как мозг мешает нам достичь успеха

Как часто в голову приходят идеи, которые нам кажутся гениальными. Мы решаем отложить их на недельку. Но потом они кажутся нам банальными или забываются навсегда. Это мозг шутит — он посчитает: раз сразу не сделали, то и начинать не стоит. Он главный халявщик и знает в этом толк. Помните, если вы не приступите к реализации задуманного в течение трёх дней, то ваше сознание автоматически запишет план в провальный. Речь не о том, чтобы закончить большой проект за трое суток. Но важно сделать хоть первые шаги. Иначе идея, а она может быть гениальной, не будет воплощена.