5 тайн сознания, о которых нужно знать: Как мозг мешает нам достичь успеха
Работа мозга человека не изучена на 100 процентов. И тайны мозга влияют на всю нашу жизнь.
Фото © Shutterstock
Психологи давно пытаются разгадать, как работает мозг, и постичь тайны сознания. Ясно, что нервная деятельность формирует наш внутренний мир. Успешные люди мира изучают книги о работе мозга, чтобы узнать, как разбогатеть и стать счастливыми. Подсознание может всё — об этом ещё в конце прошлого века написал книгу популярный мотиватор и психолог Джон Кехо.
Но и другие популярные мотиваторы — и писатели Дейл Карнеги, и Наполеон Хилл, и тренер личностного роста Тони Роббинс — уверены: мы должны понимать принципы работы нашего мозга, знать, как работает мышление.
Не зря же в России такой интерес к коучам и мастерам позитивной психологии вроде той же Елены Блиновской с марафоном исполнения желаний. Каждый пытается раскрыть секрет успеха. Каждый хочет стать успешным и богатым. Здесь мы собрали несколько наблюдений о том, как понять, когда наш мозг нас обманывает.
Секрет 1: Мозг любит суету
Вы сосредоточились на решении задачи и вдруг увидели сообщение, рекламу, фото котика. Работа встала на час. Мозг любит отвлекаться — это его эволюционный механизм. Он предпочтёт сиюминутную задачу вместо долгой, но важной. Наши предки реагировали на стремительно возникающие угрозы: камень, летящий в голову, незнакомая птица, крик в лесу. Мозг усвоил поведение и применяет до сих пор. Отсюда спонтанные покупки в кредит и зависание в соцсетях. Вы должны контролировать себя: убрать все раздражители, ведь чтобы вновь сосредоточится на задаче — нужно минимум 20 минут времени.
Фото © Shutterstock
Секрет 2: Мозг бесконечно стремится к идеалу
Есть люди, гордящиеся перфекционизмом. Стремлением всё делать идеально. Но это иллюзия, созданная мозгом, а как считают некоторые психологи — разновидность невроза. Идеальности нет. И если вы хотите выполнить задуманное совершенно, то испортите настроение, потратите время и не закончите проект. Не добавляйте эмоции туда, где достаточно холодного рассудка и ваших профессиональных навыков. Начав дело, доведите его до конца — даже с шероховатостями. Потом законченный проект должен полежать. А позже внесёте в него поправки — он станет лучше. И никакого перфекционизма.
Фото © Shutterstock
Секрет 3: Мозг выберет комфорт вместо прогресса
Установки вашего мозга твердят: живи на знакомой территории, по привычным правилам. Вот тут ягодки, вот здесь речка — всё ты знаешь, так зачем куда-то двигаться? Эта прошивка стоит в нём с древних времён, когда люди жили небольшими группами на крохотных клочках суши, за пределами которых обитали хищники. Сейчас всё же ситуация полегче. Поэтому если вы хотите развиваться, то гасите первый порыв оставить всё как есть — это не ваша неуверенность говорит, это мозг пытается облегчить себе жизнь. Вы же при этом упускаете шанс.
Фото © Unsplash/Robina Weermeijer
Секрет 4: Мозг откладывает воплощение идей
Как часто в голову приходят идеи, которые нам кажутся гениальными. Мы решаем отложить их на недельку. Но потом они кажутся нам банальными или забываются навсегда. Это мозг шутит — он посчитает: раз сразу не сделали, то и начинать не стоит. Он главный халявщик и знает в этом толк. Помните, если вы не приступите к реализации задуманного в течение трёх дней, то ваше сознание автоматически запишет план в провальный. Речь не о том, чтобы закончить большой проект за трое суток. Но важно сделать хоть первые шаги. Иначе идея, а она может быть гениальной, не будет воплощена.
Фото © Unsplash/Robina Weermeijer
Секрет 5: Мозг заставляет вас сомневаться в себе
Всем порой кажется, что они недостаточно подготовлены для высокой должности или собственного бизнеса. Эти сомнения рождает подсознание. Мозг живёт в первобытных условиях. Он преувеличивает опасность, чтобы человек мог оперативно среагировать. Но то, что подходит для охоты на зверя, плохо на собеседовании. Стресс включает защитную реакцию. Мы окукливаемся в уютном мирке, бессознательно отказываясь от вызовов. Самое обидное в том, что это никак не связано с вашей реальной компетенцией и знаниями. Это лишь у мозга срабатывает предохранитель. Контролируйте его и верьте в свои силы.
Фото © Shutterstock