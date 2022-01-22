Имперский секс-шоп: Какие пикантные предметы интимной жизни находили в будуарах царей Секс-машины Екатерины II, кресло любви Эдуарда VII, кровати любви и другие предметы монархов до сих пор блуждают по частным коллекциям богатых людей мира, увлекающихся историей царей-эротоманов. И оказывается, что современникам есть чему удивиться. 21 января, 21:40 Эдуард VII, Екатерина II. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia , © Wikipedia

Эротическое искусство было повседневным в древнем мире, но в христианские времена его стеснялись даже императоры. Предметы для сексуальных утех они предпочитали держать вдали от глаз досужей толпы. Музейными экспонатами предметы эротического содержания становились редко, разве что хранились в запасниках. Поэтому об интимной жизни монархов можно судить лишь по вещам, которые то там, то здесь всплывают на аукционах, чтобы снова надолго исчезнуть в частных коллекциях.

Кресло Эдуарда VII

Эротическое кресло Эдуарда VII. Фото © pressa.tv

Эротическое кресло, сделанное по заказу будущего короля Британии принца Уэльского Эдуарда VII, было создано мебельщиком из Франции Луи Субриэ. Эдуард VII ждал корону до 59 лет и поэтому развлекался как мог, скрашивая время ожидания обществом элитных проституток. Кресло не стояло у него в будуаре, потому что провести в Букингемский дворец неприличных девиц было невозможно. Будуар принца был обустроен в отдалении от Лондона — в элитном борделе Парижа Ле-Шабане, расположенном по соседству с Лувром. Во время посещений Франции любвеобильный принц останавливался там в собственных апартаментах. Для них-то и был создан стул. Поговаривали, что шалун Берти умудрялся заниматься на нём игрищами сразу с двумя женщинами. А после – принимал ванну из шампанского в специальной комнате, где для него поставили огромную медную бадью, изображающую деву-лебедь. И затейливый стул-кушетка, и ванна после восшествия принца на престол остались в борделе. Ванну позже выкупил Сальвадор Дали, а стул остался у потомков затейливого мебельщика. Его точная копия находится в одном из музеев Праги. Поговаривали, что устроители борделя, в котором развлекался весь цвет Европы, обустроили в нём для клиентов комнаты, оформленные в различных этностилях, и принцу Эдуарду больше всего нравилась индийская.

Будуар Екатерины II

Императрица Екатерина давно стала притчей во языцех. Каких только диких слухов о ней не ходило! А породила эти слухи коллекция эротической мебели, которая хранилась у Екатерины во дворце. О коллекции этой якобы никто на Руси и слыхом не слыхивал, пока в 1941 году её не нашли в одном из зданий Царского Села нацистские офицеры. Её чуть ли не "скрывали от народа". Якобы это именно нацисты сделали несколько фотографий мебели, а потом коллекция вроде бы как во время бомбёжки сгорела дотла. Правда, не так давно на одном из аукционов был выставлен лот "Расписной стол императрицы Екатерины II в стиле модерн", но торги вскоре закрыли. Чем это было вызвано, неизвестно. На фотографии видно, что состояние столика безупречно. Правда, такую мебель можно назвать скорее порнографической, чем эротической.

Фантазийные предметы мебели Екатерины II. Фото © montrealex.livejournal.com

Кроме этого предмета на чёрно-белых фото времён войны можно рассмотреть кресло, украшенное в том же стиле: на его подлокотниках изображены паны, откровенно ласкающие нимф, а спинка украшена фаллосом. Но были и другие предметы: стулья, кресла, ширмы и даже фаллоимитаторы, причём один из них был точной копией полового члена князя Григория Потёмкина. В литературных кругах известна история, как этот самый фаллоимитатор нечаянно повредил один из известных русских писателей, когда ему этот предмет показывал сотрудник Эрмитажа Александр Бенуа. На самом деле эротическая коллекция императрицы, ровно как и другие вещи эротического содержания, принадлежавшие династии Романовых, были каталогизированы в 1930-х годах.

Кресло для утех Екатерины. Фото © nnatalia257.livejournal.com

Более того, в Головинском дворце на Яузе исследователями были найдены чертежи секс-машины екатерининских времён, по которым современные умельцы изготовили "реплику". Предмет представляет собой имитацию царского трона для женских утех. По замыслу механика-затейника имитатор фаллоса должен проникать в сидящую на троне женщину снизу, а в движение он приводился с помощью педалей, которые располагались за спинкой. В общем, без помощника на нём обойтись было сложно, да и вряд ли подобными предметами пользовалась сама императрица: для утех у неё было достаточно любовников. Возможно, такой "трон" на самом деле никогда не существовал или был уничтожен сразу после смерти государыни. Скорее всего, вся эротическая коллекция императрицы была призвана шокировать посетителей и удивлять их.

Картины императора Рудольфа







Император Священной Римской империи Рудольф II из династии Габсбургов в конце XVI века собирал коллекцию картин эротического содержания. Поговаривали, что как мужчина Рудольф был совершенно несостоятелен, а поэтому увлекался науками и оккультизмом и собрал коллекцию картин художников, которых позже назовут маньеристами. Это такие мастера, как Дирк де Квад ван Равестин, Бартоломеус Шпрангер, Ганс фон Аахен. На картинах Аахена были изображены исключительно похотливые паны с эрегированными пенисами, которые льнули к обнажённым венерам и пытались овладеть то Селеной, то Антиопой. Изображения Венеры, то оседлавшей пана, то задиравшей одежду Адонису, а то и вовсе отдыхающей с эротично согнутой ножкой, стали основой его коллекции. Откровенно сексуальны были и работы Шпрангера, словно изображающие героев античности за минуту до полового акта.

Кровать Наполеона III











По сравнению с Екатериной II французский монарх Наполеон III — сущий младенец. Кровать, стоявшая в будуаре монарха, являла собой чудо роскоши и была почти целомудренна, ведь единственное, что на ней было изображено, — это обнажённая Аврора. Роскошная кровать из позолоченной бронзы на массивных ножках была способна унести скорее в объятия Морфея, чем Эроса.

Эротическая коллекция Романовых

Табакерка Николая I. Фото © bp21.org.by

Увлечение эротикой в династии Романовых продолжил Николай I — он на правах монарха и богатого человека коллекционировал различные вещички эротического содержания. Недаром, видимо, царю приписывали многочисленные любовные романы, которые он не считал чем-то серьёзным. Надо заметить, что эту коллекцию император не выставлял напоказ — в те времена это сочли бы весьма дурным тоном, — но изредка демонстрировал ближайшим друзьям. На западе об эротической коллекции Романовых ходят самые разные слухи, но на самом деле она заключала в себе милые и забавные вещицы вроде шкатулок с эротическими сценками, часов с такими же сценками, в которых фигуры двигались, фарфоровых статуэток, с которых можно было снять одежду, портсигаров с изображением эротических сцен, картин и гравюр. Сейчас этим точно никого не шокируешь.

Известно, что свою эротическую картину "Вакханалия" художник Карл Брюллов создал по заказу императора Александра II, который был любителем подобного искусства. Для приличия картина была скрыта другой работой малоизвестного художника. Она и сейчас хранится в Санкт-Петербурге, но публике её не показывают, очевидно, в силу несколько развязного содержания полотна. Кроме того, у Александра II были трубки в виде обнажённых женщин.

Авторы Александр Лаврентьев