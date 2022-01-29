5 самых советских норм, исчезнувших в наше время Оглавление Товарищеский суд Продуктовый заказ Советские похороны Макулатурные квесты Рыбий жир Более 30 лет назад они были неотъемлемой частью жизни каждого советского гражданина, а сегодня оказались забыты. 13121 13121 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Bettmann, © Shutterstock

В послевоенные годы в СССР сформировалось особое советское общество — со своими бытовыми привычками, традициями и особенностями. И, хотя Советский Союз распался 30 лет назад, некоторые из них сохранились по сей день: мандарины по-прежнему неотъемлемый атрибут новогоднего стола, а без цветочных букетов невозможно представить школьную линейку 1 сентября. Другим традициям повезло меньше, и к настоящему времени они полностью исчезли.

Товарищеский суд

Товарищеский суд над самогонщицей в коллективе РСУ-7 треста "Ташремстрой", 1988 год, город Ташкент. Фото © ТАСС / Р. Нуритдинов

Товарищеские суды появились в СССР в хрущёвские времена и стали весьма заметной частью советского быта. Согласно изначальному замыслу, эти суды должны были вразумлять нерадивых строителей коммунизма посредством коллективного воздействия коллег и соседей.

Судьи выбирались из числа работников того или иного предприятия/ведомства и работали на общественных началах, не получая за это денег. В их компетенции было рассмотрение нарушений трудовой дисциплины, административных правонарушений и даже мелких преступлений, не имевших общественной опасности. Рассматривались и дела из сферы семейных отношений.

Товарищеский суд не имел полномочий лишать человека свободы (правда, пьяниц могли рекомендовать направить на лечение в ЛТП), только воздействовать общественным порицанием или штрафом по решению коллектива либо ходатайствовать о понижении в должности или увольнении, если речь шла о нарушениях трудовой дисциплины.

Главная его функция была в другом — пожурить и дать шанс. В случае если судьи считали, что виновник способен исправиться, ему давали возможность искупить вину прилежной работой и поведением. Если же он проявлял полное равнодушие, материалы дела могли быть переданы в правоохранительные органы — и человек отвечал за свои поступки уже по всей строгости закона. Товарищеские суды существовали повсеместно — во всех городах и почти на всех предприятиях. Весьма ярко деятельность подобного органа отражена в знаменитом фильме Данелии "Афоня".

В целом идея товарищеских судов имела как плюсы, так и минусы. С одной стороны, они позволяли проштрафившемуся гражданину исправить свои ошибки и искупить вину без соприкосновения с настоящим правосудием. С другой — зачастую вызывали раздражение мелочным вниманием к личной жизни граждан. После распада СССР товарищеским судам не нашлось места в новой системе, они были упразднены. В настоящее время о них напоминают лишь советские фильмы 60–70-х годов, отразившие их в своих сюжетах.

Продуктовый заказ

Новогоднее застолье. Архивное фото

В СССР существовало несколько разных категорий снабжения, поэтому продуктовый ассортимент в разных областях, городах и республиках мог отличаться очень сильно. Полностью решить проблему товарного дефицита так и не удалось до распада СССР, однако отдельные попытки исправить ситуацию предпринимались.

В брежневские времена окончательно сложилась система т.н. продуктовых заказов — особых наборов с редкими и дефицитными продуктами, которые выдавались на предприятиях к праздникам: 7 Ноября, 9 Мая, Новый год. Наборы выдавались не бесплатно, но их преимуществом было, во-первых, наличие дефицитных товаров, отсутствующих в магазине, во-вторых, государственные цены, что делало их гораздо дешевле, чем на колхозных рынках.

Составы наборов существенно отличались. Самые лучшие доставались передовикам производства, заслуженным деятелям партии, героям войны и труда, профсоюзным активистам. В таких могли быть редкие деликатесы и дорогой коньяк. На престижных предприятиях, связанных с оборонкой, наборы тоже были хорошими. На обычных заводах их состав был попроще.

Чаще всего в состав праздничного продуктового заказа входили сырокопчёная колбаса, апельсины/мандарины, рыба, сыр, сладости, консервы, иногда баночка красной икры и бутылка шампанского. В целом всё зависело от региона и предприятия. Система продуктовых заказов просуществовала до самого распада СССР. В дальнейшем она стала невостребованной в связи с отсутствием продуктового дефицита.

Советские похороны

В СССР был разработан особый похоронный ритуал, имевший ряд отличий от принятого в наше время. Прощание с усопшим в большинстве случаев проводилось прямо у подъезда его дома, чтобы подойти могли все жившие неподалёку. Солидные похороны не обходились без присутствия оркестра, игравшего траурный марш (Шопена, Бетховена, Чайковского и т.д.). В случае отсутствия оркестра организатор похорон по инструкции обязан был предоставить магнитофон с траурными аудиозаписями.

Речи на могиле покойного также регламентировались. Например, если умирал член партии, то представитель местной партийной ячейки обязан был выступить с речью и подчеркнуть его вклад в общее дело.

Отпевания покойного не проводилось, а вместо креста на могиле устанавливали пирамидку, увенчанную красной звездой. Позднее по желанию родственников мог быть установлен памятник высотой не более 1,2 метра с размещением на нём "боевых и трудовых символов СССР" либо небольших по размерам религиозных.

С одной стороны, советский обряд отличался торжественностью (до революции с оркестрами хоронили только военных), с другой — за день обычный прохожий по пути домой мог стать свидетелем сразу нескольких похорон, что наводило на не самые весёлые мысли. Особо впечатлительные граждане, издали заслышав траурный марш, спешили изменить маршрут.

Погребение по религиозному ритуалу, с отпеванием в церкви, не пользовалось популярностью в СССР. Даже в конце 1980-х годов, на излёте перестройки, доля похорон по церковному обряду составляла менее 10% — в основном в сельской местности. Однако была довольно широко распространена практика заочного отпевания покойных. С распадом СССР ситуация полностью изменилась всего за несколько лет. "Социалистический обряд", прежде доминировавший в стране, к концу 90-х ушёл в прошлое и был основательно забыт.

Макулатурные квесты

Книги на свалке управления коммунхоза Бакгорисполкома. СССР, город Баку, 1989 год. Фото © ТАСС / Бабаева М., Хайрулин Фарид

СССР оказался в авангарде зелёной повестки и сумел организовать весьма неплохо работавшую систему сбора вторсырья. Там понимали, что одними только абстрактными лозунгами о защите природы будет трудновато мотивировать людей, поэтому решили превратить сбор макулатуры в квест с призами.

В Союзе в огромном избытке издавались сочинения писателей-соцреалистов и прочая идеологически выдержанная литература, но вот книг классиков и особенно приключенческой литературы остро не хватало.

И если пионеры собирали макулатуру в рамках соревнований между школами, то взрослые гонялись за другими призами. С начала 1970-х в СССР стали издаваться специальные "макулатурные серии". Эти книги не поступали в свободную продажу в магазинах, приобрести их можно было, только предъявив талон о сдаче 20 кг макулатуры в специальный пункт приёма.

В этой серии издавались самые дефицитные и популярные книги зарубежных авторов: Дюма, Джек Лондон, Жюль Верн и т.д. Одну книгу продавали за сдачу 20 кг макулатуры, двухтомник — за 40 кг. "Макулатурная серия" быстро стала предметом особой гордости. Некоторые граждане умудрялись собрать из таких книг целую библиотеку (для этого требовалось сдать в общей сложности около двух тонн макулатуры).

После распада СССР сбор вторсырья превратился в бизнес без участия широких масс. В наше время в отдельных учебных заведениях изредка проводятся разовые акции по сбору макулатуры, но это не идёт ни в какое сравнение с советской традицией, охватывавшей почти каждого гражданина.

Рыбий жир

Нянечка даёт детям в яслях рыбий жир. Фото © yaustal.com

Советских детей начали кормить рыбьим жиром в послевоенное время. В хрущёвско-брежневские времена все ходившие в детский сад и младшие классы школы в обязательном порядке регулярно получали ложку рыбьего жира, что было источником множества драм и переживаний.

Дело в том, что рыбий жир был весьма специфичен на вкус, да и запах имел не самый аппетитный. Подавляющее большинство детей его на дух не переносили. Однако советские врачи, как и их зарубежные коллеги, были уверены в том, что нехватка полиненасыщенных жирных кислот в рационе ведёт к рахиту, частым простудам и прочим проблемам со здоровьем. Тем более в северных широтах.

Поэтому рыбий жир продвигался всей мощью советской пропаганды. Помимо обязательного приёма в детских садах и школах к делу подключали ещё и родителей, агитируя их позаботиться о здоровье ребёнка.

Традиция окончательно угасла к середине 1980-х годов. Во-первых, выяснилось, что печень трески (основной материал для добычи жира) способна накапливать тяжёлые металлы. Во-вторых, питание советских граждан за несколько десятилетий существенно улучшилось, рахит уже не был частым диагнозом в СССР.

Авторы Евгений Антонюк