150 рублей заводу и 1500 — на карман: почему люди вынуждены переплачивать за ПЦР-тесты Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в российских клиниках. Лайф разобрался, кому выгодна высокая стоимость тестирования на ковид и кто на этом зарабатывает. 23 января, 21:40 Взятие мазка из носовой полости для проведения теста на CoViD-19 методом ПЦР в лаборатории. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Премьер-министр дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты в России. Соответствующие меры были приняты в рамках реализации плана по борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Ещё одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие CoViD-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе Пресс-служба Правительства РФ

Поводом для инициативы премьера стали неадекватные цены на анализы. Во Владивостоке, к примеру, за анализ частные клиники просят до 2000 рублей, а годен он всего двое суток. В Москве ПЦР-тест в коммерческих сетевых лабораториях с результатом в течение суток обойдётся в 2,8 тыс рублей.

Накрутка в 10 раз

Вопрос о завышенных ценах на анализы в период пандемии подняли в Госдуме. Производство ПЦР-тестов, по словам депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Нилова, гораздо дешевле, чем стоимость самого тестирования. Затраты производителей в Минпромторге не раскрыли, но закупочная цена составляет 120–150 рублей. Всё остальное — накрутка лабораторий.

Я задавал вопрос о цене производителям о стоимости производства экспресс-тестов. Минпромторг отвечает, что это коммерческая тайна. Хорошо, сообщите цену, по которой вы закупаете ПЦР-тесты. Сообщили: 120–150 рублей. Тогда почему полторы – две тысячи (рублей) стоимость ПЦР-теста для людей? Кто на этом нагревает руки? Олег Нилов Депутат Госдумы

Мы за ценой не постоим

Проанализировав динамику цен на ПЦР-тесты, можно заметить, что они стали расти особенно в предновогодний период и соотносятся с введением некоторыми регионами мер об обязательном наличии отрицательных результатов при проходе в различные заведения или участии в мероприятиях. При этом нужно учесть, что все эти меры не относятся к вакцинированным. С одной стороны, по законам экономики спрос рождает предложение. Для того чтобы выехать практически в любую страну на отдых, особенно в новогодний период, необходимо предоставить отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции. В государственных поликлиниках и бесплатных пунктах проведения анализов выстраиваются очереди, поэтому многие пользуются частными лабораториями. Оттого и высокая цена. С другой — о каких законах экономики может идти речь, если дело касается здоровья людей? Если полгода назад, например, в клинике "Хеликс" анализ стоил 600 рублей, в "Интермед" — 1600 рублей, то теперь — 1290 и 2200 соответственно. Срочные ещё дороже и доходят до четырёх тысяч.

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Однако, как отмечают эксперты, повышение цен нельзя сводить лишь к стоимости на реактивы и законам рынка. Как считает директор по развитию компании RNC Pharma, себестоимость тестирования складывается и из иных факторов — здесь оценка работы врачей, наличие условий проведения анализов и даже аренда помещений.

Неверно считать цену ПЦР-теста только просто на основе ценника на реактивы и какие-то расходные материалы. Потому что, во-первых, для этого требуется квалифицированный персонал, который может проводить процедуру. Помимо этого, требуется помещение, в котором можно этим заниматься. И, в-третьих, существует определённая техническая база, без которой проведение этого теста невозможно. И расходы на все эти составляющие включены в итоговую стоимость. И если уже задаваться вопросом, то нужно все эти переменные анализировать. Сюда же входит и аренда помещения, и обслуживание этого помещения — коммунальные платежи, оборудование, которое недешёвое, и электроэнергия, и оплата труда персонала, и масса других накладных расходов, которые надо учесть Николай Беспалов Эксперт фармацевтического рынка

Золотой коронавирус

До марта 2020-го рынок срочного ПЦР-тестирования от ковида был небольшим — в стране были доступны лишь тесты новосибирского государственного центра "Вектор", для обработки которых требовалось время. Тем не менее эти тест-системы российских учёных оказались востребованы из-за их точности — в 2020 году новосибирское АО "Вектор-Бест" увеличило свою прибыль почти в четыре раза, доведя её до 3,5 миллиарда рублей. При этом значительно уменьшилась себестоимость производства. Розничная цена ПЦР-теста может в некоторых случаях превышать стоимость его изготовления в десять раз, что привлекает и других игроков на рынке.

Помимо тест-систем от АО "Вектор-Бест" Росздравнадзор в начале эпидемии также сообщал о регистрации тест-систем на коронавирус от других частных компаний. Например, ООО "Научно-производственная фирма "Литех", совладельцем которого является академик РАН Вадим Говорун. В 2019 году "Литех" выручил всего 141 млн рублей, а в 2020-м сумма возросла почти в десять раз и составила 1,2 млрд рублей.

АО "Генериум" аффилировано со структурами миллиардера Виктора Харитонина. Это владимирское предприятие увеличило прибыль с 12 млрд в 2019 году до 19 млрд в 2020-м. О выпуске своих тест-систем объявило и новое совместное с японцами ООО "Эвотэк-Мирай Геномикс" (ЭМГ), основанное на сотрудничестве Республики Татарстан и иокогамской корпорации "Мирай Дженомикс". Помимо ЭМГ предприятие принадлежит ООО "Генетические технологии", чьим владельцем является некий Алексей Козлов. Выручка предприятия в 2020 году составила почти 7,8 млрд рублей. В ряду бенефициаров также стоит и ООО "ДНК-Технология ТС", которым владеют Дмитрий и Юрий Трофимовы. В 2019 году прибыль предприятия составила 330 019 000 рублей, а в 2020-м — уже 1 895 862 000 рублей.

В том же, 2020 году одобрение Росздравнадзора на производство и поставку тестов на коронавирус получило сразу около ста российских и зарубежных предприятий. Постоянно появляются новые тест-системы, например вчера сообщалось, что российские учёные войск РХБЗ изобрели ускоренный способ тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Разговоры, что соотношение розничной цены продукта не соответствует его себестоимости, идут давно. Но, поскольку доля госзакупок тест-систем сравнительно небольшая (в 2020 году — 5%, в 2021-м — 2%), а ситуация с ковидом требовала экстренного вмешательства, государство пока не зарегулировало рынок, и производители тест-систем продолжают получать сверхприбыли. Помимо самих производителей бенефициарами продажи тест-систем стали частные сетевые лаборатории, из которых можно выделить "Инвитро", "Гемотест" и "Хеликс".