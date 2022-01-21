Чемпионка Australian Open Осака уступила в третьем круге американке русского происхождения
По ходу матча экс первая ракетка мира совершила три двойные ошибки и пять раз подала навылет.
Фото © ТАСС / AP Photo / Simon Baker
Японская теннисистка Наоми Осака, которая является действующей чемпионкой Australian Open, не смогла выйти в четвёртый круг первого турнира Большого шлема в году, уступив американке русского происхождения Аманде Анисимовой.
Матч продолжался 2 часа 18 минут и завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:5) в пользу Анисимовой. Добавим, что по ходу матча Осака совершила три двойные ошибки и пять раз подала навылет.
Отметим, что Аманда Анисимова родилась и выросла в США, однако её родители являются русскими эмигрантами. Наилучшим достижением Анисимовой был полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.
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