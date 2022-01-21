НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чемпионка Australian Open Осака уступила в третьем круге американке русского происхождения

По ходу матча экс первая ракетка мира совершила три двойные ошибки и пять раз подала навылет.

21 января, 10:50
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Simon Baker</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Simon Baker

Японская теннисистка Наоми Осака, которая является действующей чемпионкой Australian Open, не смогла выйти в четвёртый круг первого турнира Большого шлема в году, уступив американке русского происхождения Аманде Анисимовой.

Матч продолжался 2 часа 18 минут и завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:5) в пользу Анисимовой. Добавим, что по ходу матча Осака совершила три двойные ошибки и пять раз подала навылет.

Отметим, что Аманда Анисимова родилась и выросла в США, однако её родители являются русскими эмигрантами. Наилучшим достижением Анисимовой был полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1