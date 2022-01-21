Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга Australian Open и завершил выступление на турнире.

Встреча, которая продолжалась почти три часа, завершилась убедительной викторией испанского спортсмена — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Добавим, что Хачанов по ходу встречи совершил больше невынужденных ошибок и гораздо активнее подавал навылет.