Чуда не случилось: Хачанов проиграл Надалю и вылетел с Australian Open
Впереди экс первую ракетку мира может ждать встреча с ещё одним представителем нашей страны.
Фото © ТАСС / AP Photo / Andy Brownbill
Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга Australian Open и завершил выступление на турнире.
Встреча, которая продолжалась почти три часа, завершилась убедительной викторией испанского спортсмена — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Добавим, что Хачанов по ходу встречи совершил больше невынужденных ошибок и гораздо активнее подавал навылет.
Следующим соперником Надаля может стать ещё один россиянин — Аслан Карацев — который в параллельной встрече играет против француза Адриана Маннарино.
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