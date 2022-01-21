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Чуда не случилось: Хачанов проиграл Надалю и вылетел с Australian Open

Впереди экс первую ракетку мира может ждать встреча с ещё одним представителем нашей страны.

21 января, 13:16
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Andy Brownbill</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Andy Brownbill

Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга Australian Open и завершил выступление на турнире.

Встреча, которая продолжалась почти три часа, завершилась убедительной викторией испанского спортсмена — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Добавим, что Хачанов по ходу встречи совершил больше невынужденных ошибок и гораздо активнее подавал навылет.

Следующим соперником Надаля может стать ещё один россиянин — Аслан Карацев — который в параллельной встрече играет против француза Адриана Маннарино.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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