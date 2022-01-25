Проектный офис "Россия – ОИС" присоединился к марафону Росмолодёжи "Планета поздравляет", приуроченному ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. В рамках акции свои поздравления российским студентам записали учащиеся вузов и колледжей из Туниса, Пакистана, Египта, Албании и Узбекистана.

Студенты из Пакистана, Туниса, Египта, Албании и Узбекистана записали поздравления к Татьяниному дню © Instagram / oic.office

"Студенческие годы — яркий и динамичный период в жизни каждого человека. Это время самых смелых идей и надежд, чудесная пора юности, дружбы, любви и творческих начинаний", — говорится в сообщении проектного офиса "Россия – ОИС".