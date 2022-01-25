Студенты из Пакистана, Туниса, Египта, Албании и Узбекистана записали поздравления к Татьяниному дню
Участники праздничного флешмоба пожелали своим российским "коллегам", чтобы их студенческие годы непременно стали самыми запоминающимися и счастливыми.
Фото © Instagram / oic.office
Проектный офис "Россия – ОИС" присоединился к марафону Росмолодёжи "Планета поздравляет", приуроченному ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. В рамках акции свои поздравления российским студентам записали учащиеся вузов и колледжей из Туниса, Пакистана, Египта, Албании и Узбекистана.
Студенты из Пакистана, Туниса, Египта, Албании и Узбекистана записали поздравления к Татьяниному дню © Instagram / oic.office
"Студенческие годы — яркий и динамичный период в жизни каждого человека. Это время самых смелых идей и надежд, чудесная пора юности, дружбы, любви и творческих начинаний", — говорится в сообщении проектного офиса "Россия – ОИС".
Иностранные студенты пожелали своим "коллегам"-россиянам, чтобы их студенческие годы стали самыми запоминающимися и счастливыми, а тяга к знаниям и неутомимый энтузиазм в итоге привели их к любимой и престижной профессии. Поздравительную эстафету они передали Российскому университету дружбы народов.
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