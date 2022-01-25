В самом начале встречи Владимир Путин заметил, что как раз в математике, в области цифровых технологий Россия прочно занимает ведущие позиции. И это стало возможным в том числе благодаря уникальным методикам преподавания математики, которые десятилетиями развивались в отечественных физико-математических школах. Целая сеть таких школ была создана в своё время в Советском Союзе, и сегодняшние триумфы российских школьных и студенческих команд — наглядное подтверждение тому, что это было правильное решение в своё время.

"Математика не какая-то абстрактная, отвлечённая область знаний. Математика — это, безусловно, наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей", — пояснил глава государства.

Он вспомнил, что ещё Галилео Галилей говорил, что математика — это язык, на котором Бог написал Вселенную. А одной из задач государства Путин видит обеспечение доступности преподавания этой науки, и Россия, по словам главы государства, прикладывает для этого все усилия. Так, в этом году в Петербурге пройдёт Международный конгресс математиков, и президент планирует принять участие в его открытии. Много говорили и о том, что государство выделяет гранты ведущим научным центрам и вузам и дальше только планирует расширять поддержку молодых учёных.

Студентов это как раз очень интересовало. Один из участников встречи не без сожаления заметил, что те, кто ушёл в бизнес, получают больше денег, а молодые учёные, которые ещё не наработали авторитета, имеют меньшие доходы при тех же потребностях в нормальной жизни.

Путин признал, что во всём мире доходы в бизнесе всегда выше, чем у тех, кто посвящает себя науке, искусству, военной или госслужбе.

"Человек просто должен для себя выбрать, что ему хочется делать в жизни, где хочет добиваться успехов и где может наилучшем образом реализовать себя, что важно", — рассудил он.

В то же время, заметил Путин, государство оказывает поддержку молодым учёным, добивающимся успехов.

"Здесь разные возможности: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жильё. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей", — пообещал президент.

Он также заявил о важности создания условий для молодёжи, чтобы студенты, аспиранты могли заниматься наукой и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях. Планируются решения и по дополнительной поддержке победителей международных олимпиад.

"Чего мы жадничаем?" — с улыбкой обратился президент к министру науки и высшего образования по этому поводу.

Одна из студенток попросила президента изменить правила, разрешив работу в школах студентам-старшекурсникам. Сейчас это право есть только у обучающихся в педагогических вузах. Однако эта идея не нашла отклика у главы государства, чтобы обучать детей, всё же необходимо знание основ педагогики, специальная подготовка, считает он.

"Но у нас не запрещено в ходе получения основной специальности параллельно осваивать педагогическую ещё. На мой взгляд, можно воспользоваться этой возможностью", — предложил Путин и пообещал поддерживать это направление, чтобы у каждого была возможность дополнительно овладеть ещё одной специальностью.

"Студенты ждут медовуху от ректора", — вмешался в разговор глава МГУ Виктор Садовничий.