В День студента стартовал второй сезон Всероссийского конкурса "Твой ход"

В День российского студенчества, 25 января, в Москве прошла церемония открытия второго сезона Всероссийского конкурса для студентов "Твой ход". В новом сезоне смогут принять участие не только студенты бакалавриата, но и ученики 11-х классов, студенты последних курсов средних профессиональных учреждений, студенты магистратуры. Кроме того, принять участие в проекте в качестве участников смогут преподаватели.

"Состав очень сильный, я думаю, что в этом году он будет ещё сильнее. У нас в прошлом году больше полумиллиона студентов зарегистрировались, а победителями стали 200 человек. Уверен, что этот сезон будет ещё масштабнее, ещё больше мы увидим ярких участников", — рассказал генеральный директор платформы "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Фото © АНО "Россия — страна возможностей"

Участие в проекте "Твой ход" поможет ребятам в самоопределении, развитии своих навыков. Главным призом станет премия в размере одного миллиона рублей на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап. Также более 300 участников получат путёвки (проект "Больше чем путешествие"). Многих участников ждут стажировки в крупных компаниях страны. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что "Твой ход" — это возможность в студенческие годы обратить на себя внимание работодателей, получить хорошую возможность практики и трудоустройства, найти новых друзей и единомышленников, чем бы участник ни увлекался.

"В этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, и пусть они будут наполнены возможностью самореализации", — сказал он.

Фото © АНО "Россия — страна возможностей"

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева сообщила, что начиная с этого сезона университеты регулярно будут открывать свои двери для школьников, "чтобы они не просто знакомились с тем, как устроен образовательный процесс, а больше погружались в целом в студенческую жизнь, в традиции, в события, могли примерить на себя роль студента".