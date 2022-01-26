В 2021 году москвичи ждали трамваи менее четырёх минут Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. 26 января, 08:18 Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Также в столичном Дептрансе отметили, что благодаря переходу в управление метро интервалы движения трамваев составляют до четырёх минут на 75% маршрутов. Чиновники пояснили, что в последние годы было проведено масштабное обновление парка — за пять лет в Москве начал работать 461 современный трамвай, а количество пассажирских мест увеличилось на 30 тысяч.

Благодаря контрактам жизненного цикла техника находится под полным контролем 24/7 — сервисным обслуживанием и ремонтом трамваев производитель занимается в течение 30 лет после продажи, и это решает множество проблем с выходом транспорта на линию.

Интервал движения трамвая в 4 минуты — один из самых низких в мире. В Сиднее он составляет 8 минут. В Париже — 9,5. Дольше всего пассажиры ждут трамвай в Гонконге — 10,5 минуты. В Дептрансе также отметили, что Московский метрополитен теперь применяет собственные технологии в обслуживании трамвайной сети — это повышает надёжность трамваев и снижает вероятность неожиданных поломок, а ремонтные работы можно проводить без закрытия линий в будни.

В столичном Дептрансе подчёркивают что таким способом только в этом году будет капитально отремонтировано 70% всех путей. В ближайших планах — обновить за следующий год 20 стрелочных переводов и около 90 километров контактной сети с кабелями питания. Вместе с другими работами это ускорит обновление контактной сети и повысит надёжность и комфортность трамваев в столице.

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