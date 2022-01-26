Великий матч: Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open
Встречу даже пришлось в какой-то момент остановить для того, чтобы над ареной закрылась крыша из-за дождя.
Даниил Медведев. Фото © ТАСС / AP / Andy Brownbill
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Australian Open и вышел в полуфинал турнира.
По ходу встречи россиянин сумел отыграть два сета, переведя игру в пятую партию. Там удача была на стороне представителя нашей страны — 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4. Матч продолжался 4 часа 42 минуты.
В полуфинале Медведев встретится с греком Стефаносом Циципасом. В другой битве за выход в финал сойдутся испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.
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