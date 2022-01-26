Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Australian Open и вышел в полуфинал турнира.

По ходу встречи россиянин сумел отыграть два сета, переведя игру в пятую партию. Там удача была на стороне представителя нашей страны — 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4. Матч продолжался 4 часа 42 минуты.