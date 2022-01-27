Почему санкции США против российского газа и нефти больше похожи на капкан для Европы Политолог Александр Роджерс — о том, почему политики Запада действуют в стиле старых добрых агентов ГРУ, приближая свою судьбу. 26 января, 21:40 Установка комплексной подготовки газа. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Немецкий "Бильд" опубликовал статью, в которой рассказывает о ещё одном американском законопроекте о санкциях против России. Это четвёртый только за последний месяц. Немецкие пропагандисты якобы посчитали, что эти санкции нанесут Российской Федерации ущерб на сумму в 50 миллиардов долларов.

Никаких конкретных расчётов не приводится, как они обосновали именно такую сумму — непонятно. Судя по тому, что цифра круглая, есть подозрение, что просто взяли с потолка. Но, как говорится, "джентльменам принято верить на слово". Хотя с какой стати — непонятно: этих самых "джентльменов" регулярно ловят на вранье, причём зачастую на самом примитивном.

Если же разбирать перечисленные меры более предметно, то возникает очень много вопросов. Например, предлагается резко ограничить количество российских дипломатов в западных странах. И что дальше? Экономического эффекта от этого не будет, а российский МИД в ответ вышлет аналогичное количество дипломатов из тех стран, которые присоединятся к этим санкциям (а желающих присоединяться, судя по новостям последних дней, всё меньше). Мало того, ещё и можем занести эти страны в список недружественных, отчего некоторые уже стонут.

Следующим пунктом в программе значится "ограничение экспорта сырья и вооружений". Давайте начнём с вооружений. Как они собираются это делать? Российский ВПК и так продаёт оружие в подавляющем большинстве случаев тем, кого не любят США, и, соответственно, они так же не любят США в ответ. А значит, что к этим санкциям почти никто не присоединится. Китай, Индия, Турция и Иран продолжат закупать российские системы вооружения. А нищая Прибалтика, которая радостно присоединится к этим санкциям, как не покупала, так и не будет (и из русофобии, и ввиду отсутствия денег). То есть результат будет примерно "как было, так и осталось".

По экспорту сырья ещё более непонятно. Это что получается, США перестанут покупать российскую нефть? Так это просто замечательно! В Штатах и так дефицит бензина, и простые американцы, которые раньше гордились своим дешёвым топливом на заправках, теперь стонут, потому что за последний год цена выросла в два с лишним раза. Байден, как настоящий агент ГРУ (не рассказывайте им про существование СВР), уже закрыл строительство крупнейшего нефтепровода Keystone XL из Канады. А если не покупать ещё и российскую нефть, то цены на бензин в США взлетят до небес. Или, как у них говорят, go skyrocket.

Или Вашингтон попытается запретить странам Евросоюза покупать у России газ? Он давно был на хабе в Нидерландах по 2000 долларов? Товарищ Миллер одобряет такие намерения руководства США, потому что дивидендная прибыль по акциям "Газпрома" за 2021 год по отчётам составляет 16%. Надо больше!

Альтернативы ведь никакой нет. Норвегия добывает максимум того, что может. Алжир и Марокко отказываются поставлять газ в Европу. Другие также не могут нарастить уже имеющиеся мощности прокачки. В краткосрочной перспективе уж точно. Из Германии вчера пришла новость о том, что там опять стоит безветренная погода. И понастроенные в зелёном безумии ветряки печально замерли, снизив генерацию на порядки. А это значит, что нужно больше газа. Иначе придётся признавать зелёным источником энергии уже уголь, что делает всю экологическую тему вообще полной насмешкой над самими собой.

Может, американцы хотят, чтобы мы не поставляли им никель и титан? Последствия ведь легко просчитываемы. Действительно, кому нужен этот "Боинг"? Разорить его к чёрту, пусть все летают на "суперджетах"! Или о каких ещё видах сырья, экспорт которого США хотят ограничить, они говорят?

Одно время ходил слух, что темой диссертации Путина было "Использование углеводородной энергетики в качестве инструмента геополитики" (или что-то в этом роде, воспроизвожу по памяти). Судя по происходящему в мире, это недалеко от правды.

Опять же сейчас в народе ходит шутка, что "если смотреть на Восток, то западные санкции можно и не замечать". В то время как одни западные аналитики предупреждают о том, что Запад своими русофобскими действиями толкает Россию к союзу с Китаем, другие западные политики продолжают с настойчивостью, достойной лучшего применения, это упорно делать.

Как говорил мастер Угвэй в мультфильме, "иногда, пытаясь отсрочить свою судьбу, мы невольно приближаем её". По-моему, это как раз тот случай.

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