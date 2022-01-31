Глазной инфаркт : Офтальмолог объяснила, почему люди слепнут из-за ковида Доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что при постковидном синдроме иногда перестают видеть даже те, у кого никогда не было проблем с глазами. 30 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Татьяна Шилова врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук

Почему от ковида можно ослепнуть

"Глаз — это условно часть мозга, он кровоснабжается мельчайшими артериями и венами, в глазу находится самая мелкая сосудистая сеть, поэтому если возникают любые сосудистые нарушения в виде тромбозов, венозная недостаточность либо артериальный тромбоз, то тогда мы говорим об ишемическом состоянии. То есть на бытовом уровне можно говорить о том, что случается инсульт или инфаркт на глазном дне. Фактически то же самое, что происходит в мозге, происходит внутри глаза. И в этом случае человек замечает значительное ухудшение зрения".

"Всё это усугубляется на фоне общесоматических заболеваний, таких как диабет, гипертония, атеросклероз, то есть тех заболеваний, при которых повреждается сосудистая стенка. То есть эти проблемы и раньше существовали, но ковид их усугубил".

"Очень важно понимать, что эта проблема не связана ни с очками, ни с плюсом, ни с минусом, то есть это отдельная проблема. Она встречается у людей любого возраста, то есть даже, в принципе, это может случиться и у детей, переболевших ковидом, если инфекция была сопряжена с повреждением сосудов. И это бывает и у людей со 100-процентным зрением. Часто человек говорит, что у него никогда не было проблем с глазами. Это неважно. Это случается и на фоне полного благополучия, то есть человек был зрячим, а становится слабовидящим".

Как люди теряют зрение за пару часов

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"Степень ухудшения зрения зависит от "калибра" сосуда, который был повреждён. Если это магистральные стволы, то мы говорим о центральной артерии сетчатки или тромбозе центральной вены сетчатки. Эта патология тяжёлая, и потеря зрения случается буквально в течение нескольких часов. То есть человек может заметить ухудшение зрения и за пару часов потерять зрение совсем, даже светоощущение".

"Если повреждён не магистральный ствол, а веточка, то человек замечает частичное снижение зрения. Или тёмное пятно, например, в поле зрения. То есть он может продолжать, допустим, читать и видеть вдаль, но при этом какая-то зона в его поле видится или нечётко, или расплывчато, или патология проявляется в виде чёрного пятна".

Как ковид вызывает глазное кровоизлияние

"При ковиде довольно часто возникает и так называемый ДВС-синдром, дефект внутрисосудистого свёртывания. Кровь, с одной стороны, плохо сворачивается, а с другой стороны — если случается кровоизлияние, то плохо останавливается. Этот синдром очень опасен".

"Кроме того, если ковид проходит по классической схеме, когда запускаются иммунные реакции, то сосудистая стенка становится более хрупкой, как при атеросклерозе, достаточно небольшого колебания артериального давления — и происходит разрыв этой сосудистой стенки".

"Лечение препаратами тоже влияет. При ковиде назначают и стероидные медикаменты, и большое количество лекарств, которые влияют на свёртывание крови и провоцируют повышение артериального давления. Есть группа гормональных препаратов, они назначаются с целью подавить иммунную систему и избежать осложнений. Но они имеют и свои побочные эффекты, то есть приходится из двух зол выбирать меньшее".

Почему человек может ослепнуть и через полгода после ковида

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"Большинству людей, которые перенесли ковид в средней и тяжёлой форме, на определённый промежуток времени, иногда на довольно длительный, назначают антикоагулянты, то есть препараты, которые влияют на свёртывание крови. И у таких людей, по сути, свёртывающая система не способна образовать вот этот сгусток, который не даёт крови распространяться на большую площадь, поэтому такие кровоизлияния происходят не только в сетчатке, но и под сетчаткой, внутри стекловидного тела".

"Поэтому эта проблема возникает не только на острой стадии заболевания, но и в постковидном периоде, то есть через несколько месяцев или даже, условно говоря, полгода мы встречаем пациента, у которого возникают тромбозы либо ишемические состояния на глазном дне".

Как часто ковид приводит к потере зрения

"Сейчас такие патологии встречается гораздо чаще, чем, скажем, два года назад, то есть фактически еженедельно мы имеем по десятку пациентов с такой патологией. Но я уверена, что такие пациенты обращаются не только в клиники хирургического профиля, они приходят и по скорой помощи, кого-то привозят с острыми нарушениями кровообращения в системе зрительного нерва".

Опасен ли для глаз "омикрон"?

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"Нам кажется, что "омикрон" более контагиозен в плане проникновения через слизистую оболочку глаза. Входными воротами инфекции может быть и слизистая оболочка глаза, то есть через грязные руки, контактные линзы. И поскольку у него больше белков, которые позволяют проникнуть глубже, и на него, к сожалению, не реагируют антитела, которые вырабатываются при стандартной вакцинации".

"По моему собственному опыту, сосудистых проблем стало больше на фоне "омикрона". Количество обращений увеличилось, патология стала более тяжёлой".

Симптомы ухудшения зрения из-за сосудов: "раздавленный помидор" и "вишнёвая косточка"

"Клиническая картина этого процесса очень многоплановая. Могут быть мелкие мушки, могут быть крупные мушки, может быть ухудшение остроты зрения в целом, даже цветовая картинка может меняться".

"На глазном дне есть такие типичные симптомы, которые случаются при тромбозе, мы называем это картиной раздавленного помидора, потому что масса кровоизлияний, даже зрительный нерв не видит, то есть происходят усиленные разнокалиберные кровоизлияния, как языки пламени".

"А при ишемическом состоянии мы называем это синдромом вишнёвой косточки, то есть, наоборот, на такой молочно-белой сетчатке небольшая зона выглядит как красное пятно".

"Кстати, такие процессы часто двусторонние, если такое случилось на одном глазу, то высока вероятность и есть статистические данные, что более половины людей подвержены этому процессу на парном глазу".

Как врачи пытаются вернуть зрение пациенту

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"В целом такие проблемы лечатся так же, как инфаркты и инсульты, то есть чем раньше человек обращается за медицинской помощью, тем лучше. Конечно, вначале нужно обратиться к офтальмологу, но если по скорой помощи вызывается врач и он получает жалобу на резкое снижение зрения, то человека забирают по скорой и лечат так же, как при инфаркте и инсульте".

"В первые часы, первые сутки мы пытаемся как бы растворить этот тромб, даём препараты, которые влияют на сосудистую свёртываемость, на вязкость, текучесть крови. И вплоть до нескольких дней мы лечим консервативно".

"В дальнейшем есть хирургические процедуры, когда мы внутрь глаза вводим препараты, которые растворяют этот тромб, так называемые фибринолитики, в полость стекловидного тела вводится ряд препаратов, которые обладают сосудистой активностью".

"Если это уже более поздние стадии, то отрабатываются лазером ишемические зоны, то есть лечение комбинированное в зависимости от сопутствующей патологии, от стадии заболевания, от того, насколько крупный ствол повреждён, в общем, тут очень много различных факторов".

Будет ли снова видеть человек?

"Прежнего зрения уже не будет, а процент восстановления зависит от сроков, сопутствующих заболеваний. При артериальных проблемах прогнозы хуже, потому что артериальные ишемические состояния нередко заканчиваются полной потерей зрения. Если это венозный тромбоз и вовремя назначено лечение, то частично человек может восстановить зрение. Если это повреждение веточки отдельной, то иногда мы достигаем очень высоких показателей выздоровления".

Когда идти к офтальмологу

"Степень восстановления зрения зависит от того, насколько быстро человек обратился к нам, потому что у сосудов внутри глаза нет так называемого анастомоза, то есть соединений, которые есть у сосудов других органов. То есть, по сути, если эта ветка затромбировалась, то появляется ишемический участок, то есть зона, которая не кровоснабжается, и нервные клетки сетчатки начинают гибнуть, отмирают".

"Если человек заметил ухудшение зрения, будь то вдаль или вблизи, если он заметил какие-то плавающие помутнения перед глазом, даже если изменилась оптическая сила стёкол и очковые линзы не помогают, то это повод обратиться к врачу".

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