Баскетболисту Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

В американском городе Калабасасе (штат Калифорния) установили памятник легендарному баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту и его дочери, которые два года назад погибли в крушении вертолёта.

Стоит отметить, что статуя установлена на месте гибели игрока и его 13-летней дочери. Автором монумента стал Дэн Медина. Вес памятника — около 73 кг. Также на нём выгравированы имена всех жертв трагедии.