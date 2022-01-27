Баскетболисту Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели
Статуя весом около 73 кг выполнена из бронзы. На ней также выгравированы имена всех жертв трагедии.
Бронзовая скульптура художника Дэна Медины, изображающая Коби Брайанта, его дочь Джианну Брайант и имена тех, кто погиб в результате крушения вертолёта в 2020 году. Фото © Getty Images / Josh Lefkowitz/
В американском городе Калабасасе (штат Калифорния) установили памятник легендарному баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту и его дочери, которые два года назад погибли в крушении вертолёта.
Стоит отметить, что статуя установлена на месте гибели игрока и его 13-летней дочери. Автором монумента стал Дэн Медина. Вес памятника — около 73 кг. Также на нём выгравированы имена всех жертв трагедии.
Напомним, вертолёт, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса 26 января 2020 года. Вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джианна. У спортсмена остались жена Ванесса и трое дочерей — Наталья, Бьянка и Капри.
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