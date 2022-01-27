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Баскетболисту Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

Статуя весом около 73 кг выполнена из бронзы. На ней также выгравированы имена всех жертв трагедии.

27 января, 12:42

Бронзовая скульптура художника Дэна Медины, изображающая Коби Брайанта, его дочь Джианну Брайант и имена тех, кто погиб в результате крушения вертолёта в 2020 году. Фото © Getty Images / Josh Lefkowitz/

В американском городе Калабасасе (штат Калифорния) установили памятник легендарному баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту и его дочери, которые два года назад погибли в крушении вертолёта.

Стоит отметить, что статуя установлена на месте гибели игрока и его 13-летней дочери. Автором монумента стал Дэн Медина. Вес памятника — около 73 кг. Также на нём выгравированы имена всех жертв трагедии.

Коби Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола

Коби Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола

Напомним, вертолёт, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса 26 января 2020 года. Вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джианна. У спортсмена остались жена Ванесса и трое дочерей — Наталья, Бьянка и Капри.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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