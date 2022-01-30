7 самых знаменитых магазинов советской эпохи Оглавление ГУМ "Елисеевский" "Океан" "Московский дом книги" "Мелодия" Универмаг "Синтетика" "Лейпциг" Москва была не только столицей Страны Советов, но и городом, в котором находились самые лучшие магазины Союза. Если чего-то не было в Москве, значит, этого не было нигде в СССР. 45865 45865 Актриса Дороти Фэй Данауэй и её жених, фотограф Джерри Шацберг, делают покупки в ГУМе во время двухдневного визита в Москву. Фото © Getty Images

ГУМ

Самым знаменитым магазином Москвы был ГУМ — Государственный универсальный магазин. Выстроенный ещё до революции в неорусском стиле, ГУМ был разделён на 500 владений. После революции здесь обосновались советские конторы, а часть здания была отдана под жильё. К торговле ГУМ вернулся при Хрущёве и стал витриной Страны Советов. Сюда ходили как на экскурсию — любоваться прозрачной крышей, разглядывать в витринах дорогую одежду и обязательно отведать пломбира в вафельных стаканчиках, который продавала чопорная продавщица, доставая его из огромного ящика на колёсиках.

Поговаривали, что где-то в глубинах магазина находилась секретная секция № 200 — там отоваривалась элита, продавались импортные костюмы, обувь и дорогие шубы, которые советским гражданам было не на что купить, да и, в общем-то, незачем.

Фото © ТАСС / Людмила Пахомова и Борис Кавашкин

Главный магазин страны имел 12 отделов, где продавалось 30 тысяч товаров. В залах ГУМа трудились продавцы-консультанты, а витрины оформляли так, чтобы не было стыдно перед интуристами. Логистика была продумана: в подвалах ГУМа расположились холодильники и склады, товары наверх доставлялись на 40 лифтах, всё было автоматизировано. Здесь же находились сберкасса, почта, закусочная, ателье и даже мастерская гравёра. За отдельную плату можно было попасть в зал демонстрации модной одежды, там же можно было приобрести журналы с выкройками — в провинции такие отрывали с руками.

В магазине можно было купить импортные духи, итальянскую обувь, игрушки из ГДР или отечественную мутоновую шубку. Только в 1954 году ГУМ продал 600 тысяч костюмов, 2,6 миллиона пар ботинок и сапог, 160 тысяч велосипедов, 130 тысяч телевизоров и приёмников. В брежневскую эпоху товары поставлялись с перебоями, однако до самого падения страны ГУМ оставался магазином, где можно было купить дефицит. Вторым по значимости магазином Москвы был ЦУМ.

"Елисеевский"

Колониально-гастрономический отдел, 1913 год. Фото © Wikipedia

Ещё одним магазином, куда можно было ходить на экскурсию, был продуктовый магазин "Елисеевский". Открытый в 1901 году купцом Григорием Елисеевым, магазин и в советское время оставался местом, куда ходили за дефицитом. В годы войны он являлся единственным магазином Москвы, где был открыт коммерческий отдел. Цены в нём кусались, но очередь не заканчивалась.

Вид торгового зала, 1913 год. Фото © Wikipedia

Магазин был знаменит своими роскошными интерьерами, которые сохранились с дореволюционных времён. В советское время его официально называли "гастроном № 1", но в народе ходило старое название. Да и продавцы старались подчеркнуть преемственность, а значит, и качество товара, в числе которого были "французские булки", "еврейская колбаса" и даже леденцы "Ландрин".

Расцвет "Елисеевского" пришёлся на годы застоя, когда его директором был Юрий Соколов. При нём оборот гастронома увеличился втрое за счёт икры, балыков, сырокопчёных колбас и фруктов. Водить дружбу с Соколовым мечтала вся богема и криминал, но в 1980-х директора расстреляли за взятки и незаконный оборот товаров.

"Океан"

В 1976 году в СССР под эгидой Министерства рыбного хозяйства появилась сеть магазинов "Океан" — "рыбный рай", как называли её советские люди. Появление сети связывали с именем министра рыбной промышленности Александра Ишкова. Благодаря ему потребление рыбы в СССР за 20 лет выросло с 5,6 кило на человека до 16,8, а потом и до 20,4 кг.

Фирменный магазин "Океан". Фото © ТАСС / Дмитрий Карачун

В эти годы в столовых появился "рыбный день", а в стране началась пропаганда здорового питания — гражданам рассказывали о микроэлементах, которые содержатся в морепродуктах, и о том, какими полезными могут быть морская капуста или рыбная котлета.

Первый магазин был открыт в 1972 году в городе Сочи. Он был напичкан импортным торговым оборудованием и сразу стал пользоваться популярностью. В течение следующих лет в СССР открыли ещё 204 магазина "Океан". Появились такие и в Москве и Ленинграде.

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв во время посещения торгового центра "Океан". Фото © ТАСС / Лизунов Юрий, Чумичев Александр

Советские граждане быстро привыкли к рыбным полуфабрикатам, разнообразию консервированной рыбы, копчёностям и даже деликатесам. Вплоть до середины 1980-х годов попробовать экзотические морепродукты можно было в ресторанах, которые открывались в зданиях магазинов "Океан". Широкий ассортимент на прилавках канул в Лету после того, как директора сети "Океан" Ефима Фельдмана с подельником Фишманом взяли на реализации излишков продукции за рубеж. После скандала рыбные прилавки опустели.

"Московский дом книги"

Магазин "Московский дом книги" на проспекте Калинина. Фото © ТАСС / Алексей Стужин

СССР недаром считался самой читающей страной в мире. В 1967 году в Москве на проспекте Калинина открылся "Московский дом книги" — событие по тем временам неординарное. Сейчас даже представить себе сложно, какой популярностью пользовался этот магазин: в 1960-х и 1970-х из Москвы везли не колбасу или шмотки, а чемоданы тяжеленных книг, учебников и словарей. "Книга — лучший подарок!" — так воспитывали детей в советское время. Даже на передачах клуба "Что? Где? Когда?" призами становились не деньги, а книги, которые поставлял магазин.

Вскоре подобные магазины появились в каждом крупном городе страны. И если книги Фенимора Купера или Майн Рида в них было днём с огнём не отыскать, то всегда можно было купить книги местных авторов: провинциальные отделения Союза писателей печатали книги поэтов и прозаиков огромными тиражами.

"Мелодия"

Фирменный магазин "Мелодия". Фото © ТАСС / Михельсон Лембит

В 1964 году в СССР появилась всесоюзная фирма грампластинок "Мелодия", которая объединила фабрики пластинок, студии звукозаписи и стала единственной организацией, которая записывала, хранила и распространяла звукозаписи. Не стоит думать, что предприятие занималось только музыкой. В СССР продавали пластинки с историческими документами, например с речами партийных работников, со спектаклями, с аудиокнигами, мюзиклами и детскими сказками. Художественные произведения проникновенными голосами читали популярные артисты, и на таких пластинках в СССР росли поколения советских людей. Здесь же продавали музыкальные инструменты и аппаратуру.

Предприятие имело целую сеть магазинов, раскинувшуюся по всей стране. В Москве магазинов этой фирмы было несколько, но самым известным стала "Мелодия" на Калининском проспекте — во многом благодаря фарцовщикам, которые постоянно крутились возле неё.

Но и в магазине можно было приобрести достойную музыку: записи популярных вокально-инструментальных ансамблей, певцов вроде Юрия Антонова и даже малоизвестных восточноевропейских групп. Очень ценились записи бардов и Высоцкого — его пластинки вмещали всего по несколько песен, но их заслушивали до хрипа.

Универмаг "Синтетика"

СССР, Москва, 1 апреля 1968 г. Магазин "Синтетика" на проспекте Калинина. Фото © ТАСС / Чесноков Геннадий

Сейчас, когда ценятся вещи из натуральных материалов, такое название может отпугнуть, а тогда универмаг "Синтетика" на Комсомольском проспекте был настоящим писком моды — он олицетворял будущее, стоявшее на пороге. Магазин с таким названием был не только в Москве, но и в Ленинграде. Здесь продавали одежду из самых передовых материалов: крепдешина, нейлона, полиакрила.

Одежда из синтетики притягивала качеством, долговечностью и яркостью расцветок, при этом ткань со временем не тускнела. А главное — изделия не надо было гладить. Все женщины мечтали о деловом костюме из крепдешина, а девушки — о крепдешиновых брюках. Из чистейшей синтетики делались самые разные вещи: шапочки и варежки, шубы и шапки-ушанки, костюмы и платья. Всё электризовалось, но это никого не смущало. Кстати, известность магазину принёс фильм "Бриллиантовая рука" — именно в нём главный герой Никулина искал "точно такой же халат, но с перламутровыми пуговицами".

"Лейпциг"

Москва, 1979 год. Универсальный магазин "Лейпциг". Фото © ТАСС / Василий Егоров и Алексей Стужин

В 1965 году в Москве открылся магазин товаров из ГДР "Лейпциг". Поговаривали, что у женщин, которые жили рядом с ним, было самое красивое бельё в СССР. И действительно, "Лейпциг" стал настоящим окном в Европу. Здесь продавали не только кружевное бельё, но и заветные сервизы "Мадонна", фарфор, косметику, духи и дезодоранты. Женщины выстраивались в очередь за перчатками и кожаными сумочками, а дети замирали в восторге перед электрической железной дорогой, солдатиками-индейцами и немецкими куклами с голубыми волосами.

"Лейпциг" был не единственным магазином, где продавали товары из Восточной Европы. Магазин "Будапешт" славился венгерским трикотажем, "Ядран" — югославскими сапогами, сервизами и водолазками, а "Ванда" — польской косметикой.

Но были в СССР и другие магазины. Например, магазин "Радиодетали" имелся почти в каждом городе. Аппаратуру в СССР не выбрасывали, а чинили, перепаивая и заменяя детали. Существовали клубы радиолюбителей, которые собирали довольно мощные радиоприёмники и даже рации. В каждом городе обязательно был магазин спортивных товаров, где продавалось всё, начиная от пинг-понга и заканчивая лыжами и резиновыми лодками. Помимо универмагов и универсамов работали магазины "Бакалея", "Молоко", "Хлеб", "Овощи", заветный для многих "Вино – водка", "Детский мир", магазины фототоваров, трикотажные и обувные.

В Москве был удивительный магазин "Грибы" — в нём продавали сушёные и солёные грибы разных видов. Был магазин "Изотоп", правда ведомственный, и магазин "Химреактивы", который знали все любители фотографии. В каждом городе и почти в каждом посёлке был книжный, да не один, были магазины "Букинист", куда сдавали на реализацию книги или подшивки журналов. Была развита сеть "Тысяча мелочей", которая задумывалась как поставщик товаров для дома. И большая часть этого народного достояния в 1990-х годах быстро разошлась по частным рукам, превратившись в "комки", забегаловки и другие торговые точки.

Авторы Майя Новик