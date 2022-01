Русская рулетка Space Shuttle: Что привело к гибели "Челленджера"

Что случилось

Всю первую минуту после старта практически никто ничего не подозревал, всё выглядело вполне штатно. Уже потом, внимательно просматривая видео, заметили и отклонение, и изменение цвета газовой струи. Но на борту всё было спокойно. В начале второй минуты полёта произошли стандартные плановые переговоры. Диспетчер сказал:

"Challenger, go at throttle up ("Челленджер", наращивайте мощность)".

И командир экипажа Фрэнсис Скоби ответил:

"Roger, go at throttle up ("Понял, Роджер, идём на полную мощность")".