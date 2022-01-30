Сексуальные ошибки, убивающие страсть: Чего нельзя делать мужчине в постели с женщиной

Секс — важнейшая часть человеческих взаимоотношений. Поэтому психологи и сексологи дают советы не только о том, что нужно делать в постели. Важно знать и то, чего стоит избегать.

Хороший секс не только поднимает настроение, но и лечит получше антидепрессантов. В то же время отсутствие интимной жизни или проблемы в ней становятся поводом для разводов и расставаний даже самых крепких пар. Нарушить интимный баланс очень просто. Причём сделать это может любой из партнёров. У психологов даже есть подборка стоп-вещей — того, чего не стоит делать в постели, чтобы не разрушить сексуальную жизнь раз и навсегда. Вот чего не стоит делать мужчинам.