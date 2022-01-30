Сексуальные ошибки, убивающие страсть: Чего нельзя делать мужчине в постели с женщиной
Секс — важнейшая часть человеческих взаимоотношений. Поэтому психологи и сексологи дают советы не только о том, что нужно делать в постели. Важно знать и то, чего стоит избегать.
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Хороший секс не только поднимает настроение, но и лечит получше антидепрессантов. В то же время отсутствие интимной жизни или проблемы в ней становятся поводом для разводов и расставаний даже самых крепких пар. Нарушить интимный баланс очень просто. Причём сделать это может любой из партнёров. У психологов даже есть подборка стоп-вещей — того, чего не стоит делать в постели, чтобы не разрушить сексуальную жизнь раз и навсегда. Вот чего не стоит делать мужчинам.
Правило 1: Остерегайтесь алкоголя
Есть такая поговорка: "Кто с водкой дружит, тому член не нужен" — можно скептично относиться к народным правилам, но это разделяет большинство специалистов. Алкоголь хорош в небольших дозах — пара бокалов вина, чтобы снять напряжение. Но пара литров пива или чего покрепче — перебор. Снижение реакции, потенции, адекватности плюс неприятный запах. Секс превратится в сельскую дискотеку в вонючем клубе. Зачем вам это надо.
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Правило 2: Уделяйте внимание предварительным ласкам
Прелюдия не зря так названа — это часть любовных ласк, идущая перед половым актом. Но мужчины порой пропускают её, думая, что это как начальные титры в кино — ничего важного. Однако для женщины прелюдия — возможно, важнейшая часть секса. Именно в этой точке она сможет расслабиться и довериться партнёру. Организм женщины медленнее включается в секс. Поэтому, убирая предварительные ласки, ты как будто лишаешь свою партнёршу её удовольствия.
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Правило 3: Забудьте ссоры и обиды
Это правило касается и женщин, и мужчин в равной степени. Кровать не место для выяснения отношений. Если вы во время сексуальной прелюдии вспомнили о недавней ссоре и решили предъявить жене какую-то претензию — то, пожалуй, лучше перенести секс на потом. Психологи советуют взять за правило: если атмосфера интимная, то и говорить стоит только об интимном. И ни в коем случае не вспоминайте в постели о своих бывших. Вообще. Никогда. Не надо.
Правило 4: Гигиена — ваш друг
Запахи — недооценённая часть жизни человека. Особенно мужчинами. Особенно в интимной жизни. Мужчина, конечно, может быть, и должен быть чуть симпатичнее обезьяны. Но сексологи всё ж таки настаивают — пахнуть надо чуть лучше макаки. Хотя бы чистотой. Поэтому, если вы заранее не озаботились этим вопросом, сходите перед сексом в душ. Нанесите хороший парфюм. Это повысит ваши шансы на успех и приятный секс.
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Правило 5: Не переживай о своём члене
Этот совет почти как рекомендация — не думай о белой обезьяне. Но он важен. Почти все мужчины членоцентричны (используем такое определение ) — они очень переживают и заботятся о своём половом органе. Иногда больше, чем о половом партнёре. Вопрос, встанет / не встанет, волнует их больше, чем настроение партнёрши. Член от вас никуда не убежит. И, раз уж дело дошло до постели, помните: расслабленный мозг гораздо реже даёт осечки.
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Важно отметить, что мужчины постоянно переживают об интимной стороне жизни. Но тут их можно успокоить — это нормально. А кроме того, стоит знать, что большинство трудностей решаемы. Например, психологи давно выяснили, что большая часть проблем с потенцией — это исключительно психосоматика. То есть проблема в голове — поход к психологу может её убрать. Реальные физиологические проблемы есть лишь у 1–2% мужчин, и связаны они с серьёзными сопутствующими заболеваниями, всё остальное — это психологические блоки или же неверный настрой. Так что если даже следовать простым правилам, указанным выше, — качество вашей сексуальной жизни вырастет.