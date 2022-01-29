Таинственная смерть генсеков: Что пугающе общего в уходе из жизни Иосифа Сталина и Леонида Брежнева Жизнь советских вождей, казалось, всегда проходила на виду. Однако смерть свою эти владыки полумира чаще всего встречали в одиночестве — оставленные всеми. 28 января, 21:40 Гроб с Иосифом Сталиным. Фото © Getty Images / Serge Plantureux / Corbis

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН — умер 5 марта 1953 года

Хрущёв, Берия, Чжоу Эньлай, Маленков, Ворошилов и другие представители советской власти следуют за гробом генерального секретаря ЦК КПСС Сталина. Москва, март 1953 г. Фото © Getty Images / Mondadori

Сталин правил с 1924 по 1953 год — он был и остаётся одним из самых неоднозначных мировых лидеров. В памяти жителей СССР он остался, с одной стороны, автором коллективизации и индустриализации, лидером, возглавлявшим страну в годы Великой Отечественной войны, и строителем огромной советской империи. С другой стороны, при нём шли борьба с кулаками, депортация народов, борьба с врагами народа — и многие другие события, убившие сотни тысяч человек. Споры о Сталине ведутся до сих пор. Как, впрочем, и о реальной дате его смерти. Известно одно: последний раз живым его видели 1 марта 1953 года на ближней даче в Кунцеве. А официально о его смерти заявили 5 марта — четыре дня спустя.

Накануне в гостях у вождя народов были товарищи из ближнего круга — Маленков, Берия, Ворошилов, Хрущёв, Булганин. Как водится, они выпивали до утра. На следующий день вождь ни разу не выходил из своей комнаты. Но его боялись побеспокоить. Проверить, все ли с ним в порядке, решились лишь вечером. Около 22 часов 1 марта Сталина нашли лежащим на полу. Он был жив, но уже не мог говорить. Врачи диагностировали инсульт, третий по счёту — первый сразил Сталина в 1945 году, второй был в 1949-м. Но тогда он сумел оправиться. Возможно, поэтому в этот, третий раз его окружение не спешило вызывать докторов. Врачи приехали лишь через сутки.

А его соратники уже делили власть. Им было чего бояться — на последнем съезде Сталин говорил про обновление партии. А зная его лексикон, вся его свита понимала, что "обновление" — это, скорее всего, не уход в отставку, а лагеря или расстрел. Никому не хотелось умирать. Как и Сталину — он боролся. Но время для помощи было упущено. И 5 марта, когда газеты заявили о смерти вождя, миллионы людей были в шоке: слёзы, истерики, народная скорбь — всё это было реальностью. Это были слёзы то ли горя, то ли освобождения от нависшего страха. Его похороны 9 марта 1953 года стали ещё одной строчкой в трагедии — в давке желавших пройти к гробу погибло несколько сотен человек.

Участники траурного митинга трудящихся города, посвящённого памяти секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина, скончавшегося 5 марта 1953 года. Фото © ТАСС / А. Зенин

ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ — умер 10 ноября 1982 года

Леонид Брежнев правил с 1964 по 1982 год, и его имя связано с "золотым веком" Советского Союза. Стабильное завтра, советское мороженое в стаканчике, квартиры по очереди, колбаса за 2 рубля 20 копеек и прочие мифы об СССР родом из времени, которое позже стали называть "брежневским застоем". Но старшему поколению то время запомнилось скорее комфортностью, размеренностью и уверенностью в завтрашнем дне. После долгих лет строек, рекордов и войн советский человек смог отдохнуть и поесть — в этом заслуга и Леонида Брежнева. Человек он был жизнелюбивый и совершенно не мстительный, в отличие от Иосифа Сталина. Но смерть их во многом похожа.

Леонид Брежнев в своём кабинете в Кремле в Москве, Россия, 30 сентября 1977 года. Фото © Getty Images / Gilbert UZAN / Gamma-Rapho

Всё началось с очень странного происшествия. За полгода до смерти, 23 марта 1982 года, Леонид Брежнев прибыл в Ташкент и поехал на самолётостроительный завод. И там на генсека упали мостки, на которых было полно людей: все хотели увидеть Генерального секретаря. Представить, что это случайность, сейчас крайне сложно. Но подтверждений версии о покушении нет. В результате генсек чудом не погиб, но сломал ключицу — кость так и не срослась, а здоровье Брежнева окончательно надломилось. 7 ноября 1982 года он принимал парад на Красной площади, но выглядел очень плохо. В ночь на 10 ноября он внезапно умер у себя в резиденции "Заречье-6".

Сердце генсека остановилось около 8–9 утра. Но, когда вождю стало плохо, он был один. По удивительному стечению обстоятельств в тот день рядом не было личного врача, не было медицинского поста. Реанимировать Брежнева пытался его охранник — потому что больше никого рядом не оказалось. К тому моменту как приехали специалисты, он был уже мёртв. Следом за врачами на дачу приехал глава КГБ Юрий Андропов, который увёз с дачи папку (как считается, в ней был компромат на членов партии). Андропов же стал следующим главой Советского Союза. О смерти Брежнева сообщили лишь сутки спустя.

Члены политбюро несут открытый гроб с генеральным секретарём Коммунистической партии Советского Союза Леонидом Брежневым к его могиле в Некрополе у Кремлёвской стены, Красная площадь, Москва, 15 ноября 1982 года. Первые два человека справа — Юрий Андропов и Константин Черненко. Фото © Getty Images / Express / Hulton Archive

15 ноября 1982 г. Траурный митинг во время церемонии прощания с генеральным секретарём ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым на Красной площади. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Похороны Леонида Брежнева по пышности можно было сравнить разве что с похоронами Сталина. Тысячи людей плакали. Сотни высокопоставленных гостей со всего мира. Военный караул и горы цветов. Брежнев уходил в иной мир, когда СССР был, казалось, на пике могущества. Правда, его похороны стали лишь первыми в длинной череде смертей генсеков, маршалов и министров — этот период начала 80-х годов в СССР иронично окрестят "гонками на лафетах" по Красной площади.

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