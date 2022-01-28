"Тупой" судья не помешал: Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open

В полуфинале Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса в четырёх сетах — 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась чуть более двух с половиной часов и получилась для Медведева крайне непростой. В конце второго сета он даже сорвался на судью, назвав того "тупым" из-за постоянных комментариев со стороны отца греческого теннисиста.