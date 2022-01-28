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"Тупой" судья не помешал: Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open

Поединок получился для нашего соотечественника крайне напряжённым, а в конце второго сета он даже сорвался на судью.

28 января, 11:18

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAVE HUNT

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Austrlaian Open, где сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.

В полуфинале Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса в четырёх сетах — 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась чуть более двух с половиной часов и получилась для Медведева крайне непростой. В конце второго сета он даже сорвался на судью, назвав того "тупым" из-за постоянных комментариев со стороны отца греческого теннисиста.

Добавим, что финал состоится 30 января. Россиянин сыграет в решающем матче Открытого чемпионата Австралии второй год подряд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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