"Ростов" проиграл "Штутгарту" в товарищеском матче, пропустив в конце встречи
До этого жёлто-синие уступили пражской "Спарте" со счётом 0:2 в рамках предсезонных сборов.
Фото © ФК "Ростов"
Футбольный клуб "Ростов" в товарищеском матче во время сборов уступил немецкому "Штутгарту" со счётом 1:2.
Автором единственного гола в составе российского клуба стал Данил Глебов. Отметим и то, что "Ростов" два мяча пропустил в самом конце матча. Сначала забил Алексис Тибиди, а затем Филипп Форстер реализовал пенальти.
Отметим, что в предыдущем матче во время предсезонных сборов "Ростов" уступил чешской "Спарте" со счётом 0:2.
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