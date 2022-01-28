"Ростов" проиграл "Штутгарту" в товарищеском матче, пропустив в конце встречи

Футбольный клуб "Ростов" в товарищеском матче во время сборов уступил немецкому "Штутгарту" со счётом 1:2.

Автором единственного гола в составе российского клуба стал Данил Глебов. Отметим и то, что "Ростов" два мяча пропустил в самом конце матча. Сначала забил Алексис Тибиди, а затем Филипп Форстер реализовал пенальти.