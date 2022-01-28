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"Ростов" проиграл "Штутгарту" в товарищеском матче, пропустив в конце встречи

До этого жёлто-синие уступили пражской "Спарте" со счётом 0:2 в рамках предсезонных сборов.

28 января, 12:31

Фото © ФК "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" в товарищеском матче во время сборов уступил немецкому "Штутгарту" со счётом 1:2.

Автором единственного гола в составе российского клуба стал Данил Глебов. Отметим и то, что "Ростов" два мяча пропустил в самом конце матча. Сначала забил Алексис Тибиди, а затем Филипп Форстер реализовал пенальти.

Отметим, что в предыдущем матче во время предсезонных сборов "Ростов" уступил чешской "Спарте" со счётом 0:2.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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