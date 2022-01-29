НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Происшествия
Россия - НАТО
Украина
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Тем временем:

В Подмосковье похитили женщину-бухгалтера и потребовали выкуп в 2 млн

В Подольске бизнесмена похитили прямо во дворе его дома

Появилось видео с зоны крушения военного Ми-8, к которому не дают пробиться туман и сугробы

Один человек погиб при жёсткой посадке Ми-8 в Ульяновской области

У мамы погибшего в Южноуральске мальчика случился выкидыш при попытке спасти его из огня

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ульяновской области

Обстрелянным в Абхазии российским туристам выплатили по миллиону рублей

Лайф публикует первые фото места, где обнаружили утонувшую в проруби на Крещение

ЦБ против Путина: Запретить биткоин значительно проще, чем регулировать

Журналист Александра Баязитова — о том, почему российский Центробанк боится использовать метод Чингисхана

28 января, 21:40
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Несмотря на поручение Владимира Путина и уже разработанный план правительства по легализации и регулированию криптовалют, Центробанк продолжает упорствовать: по мнению регулятора, только полный запрет сможет спасти россиян от рисков цифровой экономики. По его мнению, регулирование криптовалют, предложенное в правительстве, может "создать риск финансовой стабильности и угрозу для кредиторов и вкладчиков российских банков".

Нельзя сказать, что опасения ЦБ совершенно беспочвенны. Действительно, криптобизнес очень похож на финансовую пирамиду, а стоимостью различных коинов, возможно, манипулируют их крупнейшие владельцы. Да, не без помощи криптовалюты развивается рынок наркотиков и оружия. Но разве её запрет на территории России решит проблему? Желающие всё равно будут инвестировать в криптовалюту, только тогда они полностью лишаются возможности как-то защитить свои права в случае обмана.

А ведь ещё Чингисхан говорил: "Если не можешь запретить — возглавь!" Почему бы не вывести этот рынок из тени и не поставить его под жёсткий контроль? "Дорожная карта" вице-премьера Дмитрия Чернышенко как раз включает идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможность работы в России представительств иностранных площадок для торговли криптовалютой.

Громадный ныне теневой рынок будет контролироваться, бюджет получит налоги, биржевые квалифицированные игроки — свой адреналин. Чем плохо? А ведь ранее ЦБ не был против, например, форекс-дилеров. И даже долгое время этим финансовым мошенникам выдавал настоящие лицензии на обман рядовых россиян. Что же изменилось?

Центробанк не даёт ответа. Наоборот, он почему-то ополчился на майнинг. По его мнению, именно "институционализация майнинга" особенно опасна для энергосистемы страны. Забавно получается: у Центробанка 50 тысяч служащих, но эффективно регулировать и надзирать за банковской системой, то есть заниматься своими прямыми обязанностями, у них не хватает глаз, но при этом они как-то успевают отражать угрозы российским электросетям.

А может быть, в этом-то всё и дело? Умение качественно надзирать за банками в ЦБ давно уже заменили отзывом лицензий и дорогостоящей санацией. А теперь, вместо того чтобы, засучив рукава, разработать правила и контролировать каждую криптотрансакцию, ЦБ требует "запретить и не пущать".

И действительно, зачем работать, когда можно не работать?

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1