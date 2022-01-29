ЦБ против Путина: Запретить биткоин значительно проще, чем регулировать Журналист Александра Баязитова — о том, почему российский Центробанк боится использовать метод Чингисхана 28 января, 21:40 Фото © shutterstock

Несмотря на поручение Владимира Путина и уже разработанный план правительства по легализации и регулированию криптовалют, Центробанк продолжает упорствовать: по мнению регулятора, только полный запрет сможет спасти россиян от рисков цифровой экономики. По его мнению, регулирование криптовалют, предложенное в правительстве, может "создать риск финансовой стабильности и угрозу для кредиторов и вкладчиков российских банков".

Нельзя сказать, что опасения ЦБ совершенно беспочвенны. Действительно, криптобизнес очень похож на финансовую пирамиду, а стоимостью различных коинов, возможно, манипулируют их крупнейшие владельцы. Да, не без помощи криптовалюты развивается рынок наркотиков и оружия. Но разве её запрет на территории России решит проблему? Желающие всё равно будут инвестировать в криптовалюту, только тогда они полностью лишаются возможности как-то защитить свои права в случае обмана.

А ведь ещё Чингисхан говорил: "Если не можешь запретить — возглавь!" Почему бы не вывести этот рынок из тени и не поставить его под жёсткий контроль? "Дорожная карта" вице-премьера Дмитрия Чернышенко как раз включает идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможность работы в России представительств иностранных площадок для торговли криптовалютой.

Громадный ныне теневой рынок будет контролироваться, бюджет получит налоги, биржевые квалифицированные игроки — свой адреналин. Чем плохо? А ведь ранее ЦБ не был против, например, форекс-дилеров. И даже долгое время этим финансовым мошенникам выдавал настоящие лицензии на обман рядовых россиян. Что же изменилось?

Центробанк не даёт ответа. Наоборот, он почему-то ополчился на майнинг. По его мнению, именно "институционализация майнинга" особенно опасна для энергосистемы страны. Забавно получается: у Центробанка 50 тысяч служащих, но эффективно регулировать и надзирать за банковской системой, то есть заниматься своими прямыми обязанностями, у них не хватает глаз, но при этом они как-то успевают отражать угрозы российским электросетям.

А может быть, в этом-то всё и дело? Умение качественно надзирать за банками в ЦБ давно уже заменили отзывом лицензий и дорогостоящей санацией. А теперь, вместо того чтобы, засучив рукава, разработать правила и контролировать каждую криптотрансакцию, ЦБ требует "запретить и не пущать".

И действительно, зачем работать, когда можно не работать?

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