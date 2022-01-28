В России рассматривают заявки на одобрение двух иностранных вакцин от коронавируса Россия рассматривает две заявки иностранных производителей вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщил ТАСС. 28 января, 17:43 Фото © Shutterstock

По словам Дмитрия Медведева, присутствие иностранных вакцин на нашем рынке никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что нужно убедиться в том, что она хотя бы невредоносна. Он добавил, что для этого необходимо подать заявку.

Медведев сообщил, что заявку на регистрацию подали AstraZeneca и ещё одна китайская компания. Вероятно, речь идёт о китайской однокомпонентной вакцине "Конвидеция" от компании CanSino Biologics. Её намерена производить российская компания "Петровакс". Заявку на регистрацию "Конвидеции" компания "Петровакс" подала в ноябре 2020 года. Тогда же Минздрав выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований. Она показала высокий уровень безопасности и эффективности вакцины. Однократное введение препарата приводило к выраженному ответу иммунитета и формированию антител. По итогам третьей фазы испытаний препарата иммунный ответ выработался у 90,6% добровольцев.

Фото © Shutterstock

Сейчас вакцина находится в процессе регистрации в России. При этом она уже зарегистрирована в Китае, Венгрии, Пакистане, Аргентине, Мексике, Малайзии и Киргизии.

Место производства вакцины уже известно. Вакцину планируется выпускать на производственном комплексе "Петровакс" в Московской области. В прошлом году была запущена в эксплуатацию 4-я производственная линия по выпуску инъекционных лекарственных форм, максимальные мощности которой составляют до 10 млн доз ежемесячно. Вакцину планируют поставлять на экспорт, а объём производства будет зависеть от спроса.

В прошлом году Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве 100 млн доз "Спутника V" в Китае. Он также выступил за международное партнёрство с производителями вакцин против коронавируса. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй также выразил надежду на скорую регистрацию "Конвидеции". Дело в том, что в Китае уже обратили особое внимание на разработанные российской стороной вакцины. Об этом посол страны заявил в одном из интервью.

Авторы