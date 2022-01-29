Сборная России по мини-футболу разгромила Польшу на чемпионате Европы
Наша команда одержала три победы в трёх встречах группового этапа турнира.
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Сборная России по мини-футболу разгромила соперников из Польши со счётом 5:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.
Забитыми мячами в составе нашей команды отметились Антон Соколов, Даниил Давыдов, Иван Милованов и дважды Иван Чишкала.
Россияне одержали три победы в трёх поединках группового этапа и гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата.
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