Сборная России по мини-футболу разгромила Польшу на чемпионате Европы

Сборная России по мини-футболу разгромила соперников из Польши со счётом 5:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Забитыми мячами в составе нашей команды отметились Антон Соколов, Даниил Давыдов, Иван Милованов и дважды Иван Чишкала.

Россияне одержали три победы в трёх поединках группового этапа и гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата.