"Семья на первом месте": Олимпийский чемпион Артур Далалоян объявил о завершении карьеры
За годы выступлений он трижды становился чемпионом мира и пять раз брал золото континентальных первенств.
Артур Далалоян. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Чемпион Олимпийских игр в Токио, гимнаст Артур Далалоян объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом спортсмен написал в своём инстаграме.
"Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полёта, это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте!" — написал Далалоян.
Напомним, Артур Далалоян взял золото Олимпиады в Токио в командном многоборье. Помимо этого он трижды становился чемпионом мира и пять раз побеждал на континентальном первенстве.
Комментариев: 0