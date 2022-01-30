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"Семья на первом месте": Олимпийский чемпион Артур Далалоян объявил о завершении карьеры

За годы выступлений он трижды становился чемпионом мира и пять раз брал золото континентальных первенств.

30 января, 10:20

Артур Далалоян. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Чемпион Олимпийских игр в Токио, гимнаст Артур Далалоян объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом спортсмен написал в своём инстаграме.

"Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полёта, это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте!" — написал Далалоян.

Напомним, Артур Далалоян взял золото Олимпиады в Токио в командном многоборье. Помимо этого он трижды становился чемпионом мира и пять раз побеждал на континентальном первенстве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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