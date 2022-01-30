"Семья на первом месте": Олимпийский чемпион Артур Далалоян объявил о завершении карьеры

"Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полёта, это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте!" — написал Далалоян.