"Зенит" объявил о переходе Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно
Ранее форвард подписал контракт с немецким клубом и должен был перейти в него летом.
Питерский "Зенит" объявил о переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в немецкий "Байер" этой зимой.
"Футбольные клубы "Зенит" и "Байер" достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно", — говорится в сообщении.
Добавим, что Сердар Азмун провёл за "Зенит" 104 матча, в которых забил 62 мяча. Он становился лучшим бомбардиром сезона 2019/2020 в РПЛ и лучшим игроком чемпионата страны прошлого сезона.
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