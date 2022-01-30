"Зенит" объявил о переходе Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно

Питерский "Зенит" объявил о переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в немецкий "Байер" этой зимой.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Байер" достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно", — говорится в сообщении.