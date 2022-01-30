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"Зенит" объявил о переходе Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно

Ранее форвард подписал контракт с немецким клубом и должен был перейти в него летом.

30 января, 14:05

Питерский "Зенит" объявил о переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в немецкий "Байер" этой зимой.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Байер" достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно", — говорится в сообщении.

Добавим, что Сердар Азмун провёл за "Зенит" 104 матча, в которых забил 62 мяча. Он становился лучшим бомбардиром сезона 2019/2020 в РПЛ и лучшим игроком чемпионата страны прошлого сезона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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