Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Эвертона"

"Для меня большая честь представлять и управлять клубом такого масштаба и традиций, как футбольный клуб "Эвертон". Поговорив с владельцем, председателем и правлением, я очень ощутил их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как усердно я хочу работать", — заявил Лэмпард.