Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Эвертона"
Летом 2019 года он стал наставником лондонцев, однако спустя полтора года покинул свой пост.
Фото © evertonfc.com
Легендарный в прошлом полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером "Эвертона", сообщает пресс-служба клуба.
"Для меня большая честь представлять и управлять клубом такого масштаба и традиций, как футбольный клуб "Эвертон". Поговорив с владельцем, председателем и правлением, я очень ощутил их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как усердно я хочу работать", — заявил Лэмпард.
Добавим, что Фрэнк Лэмпард после окончания карьеры игрока успел поработать в клубе "Дерби Каунти" в качестве главного тренера, а затем был наставником "Челси". Однако спустя полтора года после назначения он был вынужден оставить свой пост.
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