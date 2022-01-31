НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Эвертона"

Летом 2019 года он стал наставником лондонцев, однако спустя полтора года покинул свой пост.

31 января, 13:45

Фото © evertonfc.com

Легендарный в прошлом полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером "Эвертона", сообщает пресс-служба клуба.

"Для меня большая честь представлять и управлять клубом такого масштаба и традиций, как футбольный клуб "Эвертон". Поговорив с владельцем, председателем и правлением, я очень ощутил их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как усердно я хочу работать", — заявил Лэмпард.

Добавим, что Фрэнк Лэмпард после окончания карьеры игрока успел поработать в клубе "Дерби Каунти" в качестве главного тренера, а затем был наставником "Челси". Однако спустя полтора года после назначения он был вынужден оставить свой пост.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1