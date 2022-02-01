Сбербанк вновь поднял ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 февраля поднял ставки по рыночным ипотечным программам на 1% и более . Прежними остаются только условия по льготным ипотечным программам с господдержкой — 5,85% на новостройки, от 4,7% по программе поддержки семей с детьми и 0,1% — по "Дальневосточной ипотеке".

Как сообщает "Интерфакс", минимальная ставка по рыночным ипотечным программам Сбербанка поднялась с 9,3% до 10,3%. Ипотеку на строительство жилого дома банк теперь готов выдавать по ставке от 10,6%.