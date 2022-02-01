Сбербанк вновь поднял ставки по ипотеке
С сегодняшнего дня минимальный процент по рыночным программам составляет 10,3%, а на строительство жилого дома кредит может быть выдан по ставке от 10,6%.
© Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин
Сбербанк с 1 февраля поднял ставки по рыночным ипотечным программам на 1% и более . Прежними остаются только условия по льготным ипотечным программам с господдержкой — 5,85% на новостройки, от 4,7% по программе поддержки семей с детьми и 0,1% — по "Дальневосточной ипотеке".
Как сообщает "Интерфакс", минимальная ставка по рыночным ипотечным программам Сбербанка поднялась с 9,3% до 10,3%. Ипотеку на строительство жилого дома банк теперь готов выдавать по ставке от 10,6%.
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Ранее Лайф писал, что в России может быть снижена стоимость ипотеки для некоторых заёмщиков. В случае принятия закона банки получат больше свободных средств, что позволит им снижать ставки.
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