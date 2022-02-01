Экс-полузащитник сборной России Шатов перешёл в "Урал"
Игрок является уроженцем Нижнего Тагила, а в составе чёрно-оранжевых он выступал с 2007 по 2012 год.
Фото © ФК "Урал"
Бывший полузащитник сборной России и питерского "Зенита" Олег Шатов стал игроком екатеринбургского "Урала".
"Рад, что Олег вновь стал игроком "Урала". Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что будем рады его видеть в родном клубе", — заявил президент клуба Григорий Иванов.
Добавим, что Шатов является уроженцем Нижнего Тагила, а "Урал" был его первой профессиональной командой, за которую он выступал с 2007 по 2012 год.
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