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Кто победит в воздушном бою: сравниваем российский истребитель Су-30СМ2 и американский F-15EX

Американский журнал Military Watch Magazine заявил, что российский самолёт превосходит любой западный аналог. Посмотрим, как он выглядит рядом с сильнейшим заокеанским конкурентом.

2 февраля, 21:40
<p>Российский истребитель Су-30СМ2 и американский F-15EX. Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sukhoi_Su-30SM_in_flight_2014.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Alex Beltyukov</a> © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defense.gov_News_Photo_050624-F-2295B-004.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> </p>

Российский истребитель Су-30СМ2 и американский F-15EX. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Alex Beltyukov © Wikipedia

Главным конкурентом самолёта от "Сухого" станет американский тяжёлый истребитель от "Боинга" F-15EX. И так же, как Су-30СМ2 является глубокой модернизацией привычного уже истребителя Су-30, американский самолёт — это глубокая переработка истребителя F-15 разработанного в середине 70-х. Военные эксперты отмечают, что российская и американская военная доктрина тут шагают параллельно.

И если в начале века основной ударной силой авиации планировали сделать истребители пятого поколения, то теперь взгляды изменились. Разработка истребителей пятого поколения оказалась делом более долгим и затратным, чем казалось. Поэтому основным ударным кулаком будут истребители поколения 4++ — самолёты со сверхсовременной начинкой и возможностями использования, в частности, гиперзвукового оружия.

Решение о перезапуске истребительной классики также было принято Россией и США почти синхронно — первые полёты и Су-30СМ2, и F-15EX прошли в начале прошлого года. Правда, в войска российские самолёты попадут быстрее — уже в следующем году. Тогда как американцы получат обновлённые "эфки" лишь к 2024 году.

Military Watch Magazine отмечает, что российский самолёт объединил базовую конструкцию Су-30 с функциями Су-35 для достижения превосходных показателей в бою. Авторы материала подчёркивают, что показатели Су-30СМ2 выросли за счёт двигателей АЛ-31Ф-1С, которые обеспечивают на 16% бóльшую тягу и значительно улучшенные лётные характеристики.

Су-30СМ2 впервые укомплектован полностью отечественным оборудованием. И также рассчитан на то, чтобы использовать российскую гиперзвуковую ракету Х-32 — она может развивать скорость до 5400 км/ч и поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Для иллюстрации примера: от Москвы до Киева напрямую 755 километров. То есть ракета может достигнуть украинской столицы за восемь с небольшим минут. Американская сторона таким оружием пока не обладает. В остальном же истребители имеют сходства и различия — сравним.

Российский СУ-30СМ2 против американского F-15EX. Инфографика © LIFE

Российский СУ-30СМ2 против американского F-15EX. Инфографика © LIFE

Владыки севера. Чей истребитель пятого поколения завоюет небо Арктики: Россия против США

Владыки севера. Чей истребитель пятого поколения завоюет небо Арктики: Россия против США

Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

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