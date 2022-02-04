Целебные советские секреты: 5 суперфудов из СССР, которые помогут в период пандемии коронавируса Лютует "омикрон", и все хотят укрепить иммунитет. Люди тратят тысячи рублей на модные поливитамины, ягоды годжи, куркуму и импортные иммуномодуляторы, забывая о целебных тайнах из советского прошлого. 3 февраля, 21:40 Фото © ТАСС / Антонов Алексей, Власов Олег

Чайный гриб

Чайный гриб в банке. Фото © wikipedia

Раньше этот продукт жизнедеятельности бактерий с сахаром выращивали в трёхлитровых банках наши бабушки и мамы. Конечно, молодые люди над ними смеялись и пить отказывались. Но стоило переименовать чайный гриб в комбучу, как настой мгновенно превратился в сверхпопулярный суперфуд. Про его целебные свойства знали со времён СССР — чайный гриб укрепляет иммунитет, так как содержит витамины и антиоксиданты. Лекарством и панацеей от CoViD-19 он, конечно, не является. Но вполне подойдёт в качестве профилактики.

Рыбий жир

В советское время рыбий жир разливали в жестяные банки, а затем поили этой мутной дурнопахнущей жижей детей из чайной ложечки. При этом он был полезным: укреплял сердце, повышал умственную деятельность, боролся со стрессом и плохим холестерином. Сегодня рыбий жир продаётся под именем Omega 3-6-9 (по названию жирных кислот, входящих в его состав). Так как если вы не едите рыбу в достаточных количествах, то вам наверняка стоит ввести его в рацион. Добавкой к рыбьему жиру можно купить морскую капусту — этот продукт также родом из СССР и содержит много йода.

Бабушкин морс

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Вот самая простая вещь, за которой даже ходить далеко не надо. Наверняка у вас хранится в холодильнике хоть одна банка варенья. Если нет, попросите у родственников. Советские морсы (то есть смесь воды и домашнего варенья) — на самом деле настоящий жидкий поливитамин. Они поднимают настроение, укрепляют иммунитет, да и просто очень вкусны. Клубника, смородина или малина содержат в себе большое количество полезных микроэлементов и витаминов — все на свете добавки они вам не заменят, но как минимум укрепят организм и застрахуют его от обезвоживания.

Советский ответ ягодам годжи

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Ягоды годжи появились на российских прилавках прямиком из Азии. Активная рекламная кампания сделала из этих плодов семейства паслёновых универсальное лекарство от всего на свете. Но на самом деле это скорее маркетинговые уловки. В СССР росли более полезные по составу ягоды. Разумеется, и сейчас они никуда не исчезли. Известны они всем: это жимолость и облепиха.

Гематоген

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Бычья кровь с сахаром — такой был состав советского гематогена. В него добавляли сгущённое молоко и патоку, чтобы скрыть вкус говяжьей крови. Это детское лакомство было самым настоящим кладезем железа. Оно улучшало мозговую деятельность, обогащало кровь и являлось необходимым кирпичиком в деле строительства иммунитета советского малыша. Пренебрегать им не стоит и сейчас. Кроме того, современный гематоген обогащён дополнительными витаминами. Так что, употребляя его в профилактических дозах, можно укрепить свою уверенность в период пандемии.

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