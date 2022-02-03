Выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина" открылась на курорте "Роза Хутор"

Сегодня, 3 февраля, на курорте "Роза Хутор" в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" открылась выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина".

В торжественной церемонии приняли участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, ректор Российского международного олимпийского университета, академик РАО Лев Белоусов, генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский в присутствии двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и генерального директора Ночной хоккейной лиги Алексея Касатонова, олимпийского чемпиона по хоккею и члена Совета легенд Ночной хоккейной лиги Владимира Мышкина.

Фото предоставлено Лайфу

Фото предоставлено Лайфу

Фото предоставлено Лайфу

Как отметил мэр Копайгородский, открытие выставки — это знаковое событие не только для Сочи, но и для всей страны, ведь экспозиция "открывает интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые проходили на нашей планете, в том числе и нашей сочинской Олимпиады".

Фото предоставлено Лайфу

"2014 год стал поистине судьбоносным для нашего города. Он полностью изменился внешне, а его жители — внутренне. Современная инфраструктура, новая философия гостеприимства, повсеместное увлечение сочинцев физкультурой и спортом, в том числе и его зимними видами, — всё это продолжает способствовать дальнейшему развитию и процветанию главного курорта России. Благодарю всех организаторов выставки и лично Владимира Потанина за уникальную возможность увидеть легендарные экспонаты и по-новому открыть для себя всемирную историю Олимпийских игр, вековой юбилей которых мы отметим уже в 2024 году", — отметил сочинский градоначальник.

Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к восьмой годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Посетители выставки смогут увидеть более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони, Франция, в 1924 году.

Управление олимпийской коллекцией Владимира Потанина осуществляет Российский международный олимпийский университет (РМОУ). Ректор Олимпийского университета Лев Белоусов отметил, что вуз "продолжает реализацию возложенной на него миссии по продвижению олимпийской коллекции Владимира Потанина".

"Впервые полностью выставляется её "зимняя" часть, содержащая артефакты всех зимних Олимпийских игр с 1924 года. История этих предметов отражает путь, пройденный человечеством почти за столетие, с его драматическими перипетиями, кризисами и достижениями. За каждым артефактом скрыты судьбы главных героев Олимпиад — спортсменов, в том числе представлявших нашу страну и создававших славу отечественного спорта. Особенно важно ознакомить с коллекцией подрастающее поколение. При содействии Администрации г. Сочи, компаний "Интеррос" и "Розы Хутор" организованы специальные туры на выставку для старшеклассников олимпийской столицы. Параллельно коллекция представлена и в Китае — организована её фотовыставка в Пекине, демонстрируются видеоматериалы об олимпийских артефактах", — сказал Белоусов.

Курорт "Роза Хутор" был неслучайно выбран для демонстрации экспозиции. Именно здесь на трассах курорта во время Олимпиады в Сочи было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. Фото предоставлено Лайфу

"Наш курорт является ярким примером эффективного наследия Сочи-2014. Сегодня "Роза Хутор" — любимое место отдыха россиян, ежегодно мы принимаем около двух миллионов гостей, обеспечивая им безупречный сервис, безопасность и уникальные впечатления. Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина, безусловно, станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта. Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня", — заявил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.