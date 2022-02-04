Восход Люцифера: Может ли научный проект НАСА взорвать Юпитер Газовый гигант очень похож на Солнце по химическому составу. Есть мнение, что планете нужно лишь немного помочь и в ней запустится термоядерная реакция превращения водорода в гелий. 3 февраля, 21:40 Вид Юпитера из космоса. Фото © Shutterstock

На самом деле эта мысль будоражит умы землян как минимум с середины XX столетия. Многие загорелись после прочтения легендарного научно-фантастического романа Артура Кларка "Космическая одиссея". По сюжету Юпитер был взорван, или, лучше сказать, в нём запустили термоядерную реакцию. В общем, в итоге в небе над Землёй загорелась новая звезда. Она была настолько яркой, что не стало по-настоящему тёмных ночей и начали вымирать ночные животные. А ещё от юпитерианского ядра откололись исполинские алмазные глыбы (на момент написания книги предполагалось, что именно алмаз находится в центре планеты), и великолепный камень из предмета любования превратился для человечества в самый надёжный строительный материал, из которого возвели космические лифты.

Впоследствии (и наверное, к счастью) учёные пришли к выводу, что на самом деле сердцевина Юпитера состоит в основном из водорода, который под давлением перешёл в металлическое состояние, так что алчные фантазии о небе в алмазах померкли. Но представления об этой планете как о потенциальной звезде живы до сих пор.

Что общего между Юпитером и Солнцем

Юпитер в Солнечной системе. Элементы к иллюстрации предоставлены NASA. Фото © Shutterstock

Покоя адептам идеи "звезды-неудачницы" не даёт прежде всего удивительное химическое сходство пятой планеты и её родительского светила: чуть более 70% водорода и на уровне 25% гелия. Само по себе это вполне логично: мы все (то есть вся Солнечная система) "из одной песочницы", то есть из одного и того же облака газа и пыли. Но благодаря этому факту в сочетании с огромными размерами Юпитер и нажил себе славу звезды, которая не зажглась.

Дополнительная интрига возникла, когда выяснилось, что Юпитер гораздо горячее, чем ожидалось. Исходя из расстояния от Солнца, в его атмосфере должно было быть около –73 по Цельсию, но измерения показали, что в верхних слоях свыше +420, то есть немногим меньше, чем в адской теплице Венеры. Это означало, что планета выделяет гораздо больше тепла, чем получает от Солнца. Возникло предположение, что в газовом гиганте, собственно, идёт термоядерная реакция, как в звёздах. Но и тут постигло разочарование: по более поздним представлениям, тепло выходит потому, что планета понемногу остывает и сжимается. По некоторым расчётам, Юпитер ежегодно уменьшается в диаметре на два сантиметра. И газовый шар давно бы коллапсировал, но равновесие поддерживает то, что под влиянием сжатия разогревается ядро, его жар восстанавливает нормальное давление в недрах планеты и не даёт ей схлопнуться под действием собственной гравитации. Это так называемый механизм Кельвина – Гельмгольца.

А недавно выяснилось, что атмосферу Юпитера и вовсе разогревают полярные сияния: из-за взаимодействия частиц выделяется не только свет, но и тепло. Любопытно, что главным виновником этих полярных сияний назвали не Солнце, а спутник Юпитера Ио — на неспокойной луне постоянно извергаются вулканы, поток выброшенных в космос веществ притягивает газовый гигант, эти вещества врезаются в его атмосферу и создают свечение плюс невероятный жар.

Почему Юпитер не стал звездой

Вид Юпитера. Фото © NASA / JPL-Caltech / SwRI/MSSS

Потому что при всём уважении он для этого маловат. Чтобы стать термоядерным реактором, ему нужно минимум раз в пятнадцать больше массы. К примеру, самые тусклые звёзды во Вселенной — коричневые карлики — начинаются по массе примерно с 13 Юпитеров. И в них, кстати, идёт не та реакция, что в Солнце, — там топливом служит не классический водород (один протон, один электрон), а его более тяжёлая разновидность — дейтерий (протон, нейтрон, электрон).

Можно ли сделать Юпитер звездой

Космический зонд NASA, вращающийся вокруг планеты Юпитер. Фото © Shutterstock

В своё время в узких кругах широко обсуждался некий коварный план под названием проект "Люцифер". Опять же отсылка к "Космической одиссее". Смысл был такой: в ядро Юпитера ударяется определённое количество радиоактивного вещества, происходит ядерный взрыв, запускается цепная реакция, и гигантская планета превращается в звезду Люцифер. И в подобных намерениях подозревали (а некоторые и до сих пор подозревают) агентство NASA. Якобы это облегчит колонизацию Солнечной системы.

И когда в 1989 году к Юпитеру полетел зонд "Галилео", поползли слухи, что истинная цель этой миссии — зажечь новую звезду. Аргументы в пользу этого заявлялись следующие: во-первых, аппарат питался от батарей, которые работали на плутонии-238, а во-вторых, после завершения исследований его предстояло сбросить на Юпитер.

И то, и другое правда. В 2003 году "Галилео" действительно целенаправленно свели с орбиты и проводили в последний путь непосредственно к газовому гиганту. Но дело в том, что ни о каком столкновении с ядром в принципе не могло быть разговора — зонд начисто сгорел ещё в верхних слоях атмосферы. Не говоря уже о мизерном количестве плутония на борту.

Как рассчитали физики, чисто теоретически для запуска термоядерного синтеза нужна температура около 10 миллионов градусов. Так вот, российский шестиклассник (!) Владимир Верозуб в 2003 году вычислил, что, даже если создать достаточно мощную бомбу и сбросить её на Юпитер, это не запустит самоподдерживающуюся реакцию — планета просто взорвётся, то есть разлетится по мировому пространству, а не вспыхнет звездой.

И тем не менее после "Галилео" начались сплетни о миссии "Кассини", которая отправилась к Сатурну и тоже нашла в его недрах вечный покой. И даже зонд "Юнона" (запущен к Юпитеру в 2011 году, сейчас летит к его спутнику Европе) не избежал клеветы, а это уже просто выходит за рамки пространства-времени: ладно ещё "Кассини", там тоже был радиоизотопный термоэлектрический генератор на плутонии, а "Юнона"-то вообще целиком и полностью на солнечных панелях.

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