5 советских продуктов и напитков, за которыми американцы охотятся со времён СССР Оглавление Водка Чёрная икра Пельмени и блины Молочные продукты Мороженое Русские магазины стали популярны Для чего в США организуют гастрономические туры в Россию и какие продукты славятся в Штатах с эпохи Союза. 646926 646926 Продавцы фирменного магазина агрофирмы "Золотая нива". Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Если почитать либеральную прессу, может сложиться ложное ощущение, что СССР переняли у США всё — от фастфуда до столовых, а СССР был мрачной, закрытой страной с забитым населением. На самом деле столовые появились ещё в Российской империи в XIX веке, а фастфуд тоже был исконно свой: пирожковые, чебуречные и пельменные. Что же касается "закрытости" страны, то за период с 1956 по 1985 год в СССР побывало 70 миллионов иностранных туристов из 162 стран. Только в 1970 году Страну Советов посетило 40 тысяч граждан США. Ну, конечно же, все они пробовали русскую кухню, о которой потом с удовольствием рассказывали журналистам на родине.

Водка

Йошкар-Ола. Фото © ТАСС / Аскоченский В.

Самым большим открытием для американцев почти всегда становилась русская водка. Обжигающий крепкий напиток, который следует закусывать солёным огурцом. Это был шок и память навсегда. В 1970 году русскую водку стали импортировать в США. Любопытно, что сначала её ("Столи") рекламировали как крепкий напиток почти исключительно для женщин. Очевидно, что недорогие виски, бренди и ромы были по сравнению с русской водкой настоящим самогоном.

В 1980 году США решились объявить бойкот московской Олимпиаде, но так и не прекратили поставки водки в США: потребитель бы не понял. Современные рядовые американцы прозвали водку "честным напитком", они и сейчас пьют её, просто чтобы надраться. До сих пор американцы считают, что настоящую водку умеют делать только в России.

Чёрная икра

Экспортная продукция Астраханского рыбоконсервно-холодильного комбината. Фото © ТАСС / Алексей Леонтьев

Этот продукт приводил интуристов в шок и трепет. Нигде в мире больше нельзя было купить баночку чёрной икры стоимостью 35 центов прямо в буфете гостиницы! А в ленинградской "Астории" она продавалась "через этаж". Журналистка из Нью-Джерси Мириам Буш однажды побывала в трёхнедельной поездке по СССР и осталась под впечатлением, когда на берегу Байкала в этом "диком Советском Союзе" американцам подали ланч, включавший в себя бутерброды с чёрной икрой и стейки из конины.

Граждане США едва не падали в обморок от священного трепета перед этим баснословно дорогим продуктом, когда узнавали, что некоторые педиатры в СССР при анемии рекомендовали кормить детей чёрной икрой, считая её источником микроэлементов и железа. А в спорте осетровую икру использовали как вполне разрешённый допинг. Например, на Олимпиаде 1988 года в Сеуле советские спортсмены были официально обеспечены этим деликатесом. Каждый ел вдосталь.

Пельмени и блины

Проверка пельменей к обеду. Фото © ТАСС / Петрийчук Евгений

В целом американские туристы отзывались о советской кухне как о пресной. Дипломаты, прожившие в СССР несколько лет, жаловались, что в Стране Советов проблемой были свежие фрукты, купить их можно было только летом и осенью. Американцам не хватало соусов и специй. Однако уже тогда они признавали: хотя ассортимент продуктов невелик, качество их превосходное. Многим полюбились наши пельмени. Со сметаной, пассерованным луком, посыпанные свежей зеленью. Сибирские, уральские, из разных сортов мяса.

Каждый, кто приезжал в СССР, считал себя просто обязанным попробовать русские блины. "Правда, их почему-то очень долго подают!" — жаловался какой-то дипломат в американской прессе. Ну и опять же, американцев удивляли начинки: блины с ветчиной, с красной икоркой, со сметаной, с мёдом. Сами блинчики были блюдом привычным, ведь в США есть панкейки — небольшие оладьи, которые подают на десерт. Из-за представления, что блинчики обязательно должны быть сладкими, многие американцы с недоверием пробовали блины с икрой или с рыбой, однако вскоре выражения лиц менялись, а блины становились любимым блюдом. Кстати, ещё одно блюдо, которое нравится всем американцам без исключения, — это шашлыки. Причём наши заокеанские партнёры искренне верят, что это "русское блюдо".

Молочные продукты

Во время розлива кисломолочного напитка "Вита". Фото © ТАСС / Шагаутдинов И.

Очень нравились американским гостям качественные молочные продукты: сливки, молоко, йогурты, ряженка. Творог нравился не всем туристам, но те, кому нравился, отмечали, что в СССР была прекрасная выпечка с творогом. Речь шла, скорее всего, о самых обычных ватрушках, которые продавались в каждом советском буфете. Очень нравились американцам и нравятся до сих пор обычные русские сырники, хотя поначалу идею есть жареный творог они воспринимают скептически. Кстати, это блюдо вошло в топ-25 лучших десертов мира. А для него нужны всего-то пачка творога, яйцо, ложка муки и немного сахара!

Мороженое

Девушки во время прогулки на ВДНХ СССР. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов и Владимир Яцина

Но больше всего из молочных продуктов иностранцам нравилось советское мороженое. О его качестве и натуральности ходили настоящие легенды. Первые рецепты этого продукта министр Анастас Микоян действительно привёз из-за границы. Однако к концу XX века только в СССР его делали из абсолютно натуральных ингредиентов.

Кстати, в США и сейчас называют этот продукт "мороженым Путина", с удовольствием покупают, едят и с упоением рассказывают друзьям о чёрном мороженом, мороженом из одуванчиков и других лакомствах из России. Только представьте себе: в 2020 году США ввезли 26 тысяч тонн этого русского продукта и продолжают наращивать его импорт.

Русские магазины стали популярны

Магазин в Москве. Фото © ТАСС / EPA

Несмотря на агрессивную риторику в СМИ, в Америке появилась довольно обширная группа американцев, которая закупается исключительно в русских магазинах. Мотивируют они это тем, что российские продукты не содержат столько химии, они более натуральны. Покупают самые разные товары: рыбу и морепродукты, джемы, компоты, которые считаются более естественными, чем американские соки. Рядовые граждане США в полном восторге от нарезного батона, а бородинский за форму прозвали кирпичом. Покупают кедровые орехи и даже семечки. Привычка лузгать семки постепенно распространяется по небогатым кварталам. Некоторые туристы из Америки теперь ездят по России в специальные гастрономические туры. Возвращаясь из них, они рассказывают всё о том же — об осетре, икре, хлебе и твороге.

Но есть в российской кухне и то, что американцы почти никогда не понимают и наотрез отказываются есть. Это такие продукты, как холодец, окрошка, молочная или докторская колбаса, селёдка под шубой, сало, маринады, горячие супы и чай. Да, американцы совершенно искренне не понимают, почему русские пьют так много горячего чая. И не все любят борщ. Но, в конце концов, нам тоже трудно понять, зачем пить так много кофе или приторной газировки и есть так много хот-догов или гамбургеров.

Авторы Майя Новик