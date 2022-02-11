От видеоигр до электрогриля: Что саратовцы дарят своим половинкам на 14 Февраля 11 февраля, 07:00 Иллюстрация © LIFE

В последнее время всё больше пар готовят друг другу сюрпризы на День всех влюблённых. Для одних идеальный вариант — это гаджет, для других — романтическая поездка. Мы поговорили с жителями Саратова и выяснили, какие подарки они решили подготовить для своих любимых в этом году.

Игорь и Ирина познакомились на работе в фитнес-клубе. Он тренер, она ведёт занятия по спортивным танцам. Молодые люди весь день на ногах и вечером любят отдохнуть за видеоиграми. Это их общее увлечение. Игорь уже начал искать для своей девушки подарок на 14 Февраля. Он решил купить сразу несколько видеоигр для их консоли. Игорь уверен: такой подарок его избраннице точно придётся по душе.

Иллюстрация © LIFE

Муж Вероники финансист и крайне практичный человек. Валерий оценит только по-настоящему нужную в хозяйстве вещь. При этом он сильно перенапрягается на работе и любит снимать стресс готовкой. За годы их супружеской жизни он собрал целую книгу фирменных рецептов. Особое место в ней отведено мясных блюдам. Именно поэтому Вероника решила купить ему в подарок электрогриль. Ничто не порадует её супруга так, как техника для новых экспериментов.

Иллюстрация © LIFE

Алексей и Анна считают, что лучший подарок — это день только для двоих со звёздным небом над головой. Оба сильно заняты на работе и возвращаются домой лишь поздним вечером. Нередко приходится работать и по выходным. При таком напряжённом графике молодые люди очень ценят то время, которое они могут провести вместе и полноценно отдохнуть. Они стараются регулярно выбираться хотя бы на несколько дней в небольшое путешествие. Эта пара пришла в "Ситилинк", чтобы купить всё для предстоящего похода. Молодые люди собираются отправиться в горы.

Иллюстрация © LIFE

Каждый день молодой человек Ольги начинает день с занятий спортом. При этом Сергей — начинающий юрист, который всё время посвящает работе. Он давно понял, что для карьерного роста нужно совершенствовать английский. Только вот времени на это совсем не хватает. Ольга решила помочь Сергею совместить физические и интеллектуальные нагрузки. На 14 Февраля она подарит молодому человеку беспроводные наушники. Теперь он сможет слушать аудиоуроки во время утренних пробежек.

Иллюстрация © LIFE

Жена Кирилла много читает, но книги складывать уже некуда. Елена работает бухгалтером и целый день ей приходится иметь дело с цифрами. По вечерам хочется романтики, и она с головой уходит в романы. Елена может часами ходить по книжным магазинам и после этого неизменно возвращается домой с парой новинок. В результате все шкафы и стеллажи в их малогабаритной двушке уже заняты. Нередко Елене приходилось отказываться от покупки новой книги. Просто потому, что ставить её было уже некуда. Александр нашёл идеальное решение — купить электронную книгу. Теперь жена сможет не ограничивать себя и скачивать любые произведения.

Иллюстрация © LIFE

Олег очень любит кататься на роликах. Во время одной такой прогулки в парке он и познакомился со своей девушкой. Олег мечтает, чтобы любимая разделила с ним его увлечение. Тем более что Олеся и сама давно подумывала о том, чтобы начать кататься. Молодой человек узнал размер девушки и купил ей ролики. Теперь они смогут кататься вместе, а ведь ничто так не объединяет, как общее увлечение.

Иллюстрация © LIFE

Впрочем, не все ещё определились с выбором подарка. Сделать это проще в магазине с большим ассортиментом товаров. Например, в Саратове открылся огромный магазин сети "Ситилинк" по адресу ул. 3-я Дачная, д. 1, корпус 9. Здесь можно приобрести не только технику, но и спортинвентарь, товары для молодых мам и садоводов, всё для ремонта, дома и дачи, товары для красоты и здоровья, автотовары и многое другое. Вас ждёт 35 000 наименований товаров, доступных к покупке "здесь и сейчас", и больше 200 000 — под заказ.

Перед праздником многие магазины предлагают скидки на подарки. В этом году они могут быть достаточно существенными. Например, в "Ситилинк" с 11 по 24 февраля будет проходить акция "1000 товаров по рублю". При покупке на сумму от 1000 рублей второй товар из акционного списка можно приобрести за 1 рубль.

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