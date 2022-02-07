Похищенная Европа открывает глаза: Почему медиа и политики ЕС против вхождения Украины в НАТО Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о намечающемся отрезвлении восточноевропейских СМИ, которые не хотят воевать с Россией из-за вхождения в Североатлантический альянс Незалежной. 6 февраля, 21:40 Украинские военнослужащие вдоль линии фронта за пределами Светлодарска. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

"Украина ушла к Путину?", "Может быть, мы иногда забываем, что каждая сверхдержава нервничает, когда к её границам приближается другая сверхдержава", "Запад должен признать стратегические интересы Путина", "России на Украине нужна лишь буферная зона", "Путин хочет торговать, а не воевать". Нет, это не заголовки российских изданий. Это мнения восточноевропейских СМИ относительно нынешней ситуации на Украине и в российско-натовских отношениях. Судя по всему, военная истерия породила ощущение близкой войны, которое прочистило кое-кому мозги.

На сегодняшний день Украина — главная, безусловно, тема в европейских СМИ. Поскольку ожидаемое всеми вторжение России почему-то не начинается, журналисты разминаются анализом причин и промежуточных результатов нынешнего кризиса. И, как ни странно, далеко не все из них пишут по методичкам: "Россия во всём неправа, Россию нужно наказать". Даже в Восточной Европе существуют издания, которые смеют публиковать статьи, опровергающие либо миф о тотальной виновности России, либо нарратив о том, что "Москва обязательно проиграет в этом конфликте".

Так, словацкое издание Pravda приводит очень интересный опрос. Судя по нему, 34,7% респондентов возложили ответственность за напряжение между Украиной и Россией на Москву. Однако 44,1% считают, что в этом виноваты НАТО и США. В том числе и потому, что затаскивают Украину в альянс. Точнее, делают вид, что затаскивают. "Мы всё ещё делаем вид, что у Украины действительно есть шанс вступить в НАТО? Или она должна объявить нейтралитет?"

"Официальные лица Североатлантического союза продолжают декларировать политику открытых дверей перед лицом российских угроз. Однако в то же время начинает формироваться мнение, что Западу следует перестать проводить эту политику и признать стратегические интересы Москвы", — пишет чешское издание Idnes. "Может быть, мы иногда забываем, что каждая сверхдержава нервничает, когда к её границам приближается другая сверхдержава", — говорит бывший глава чешской разведки Андор Шандор.

Подобные игры с украинским членством в НАТО не нравятся ряду европейских стран. "Сегодня никто не заинтересован в том, чтобы Украина вошла в НАТО, хоть это и звучит жестоко по отношению к Киеву и его надеждам. Ведь в случае вступления страны альянсу пришлось бы защищаться от России", — пишет чешское издание Parlamentní listy. Дошло до того, что некоторые официальные заявления о реальной позиции альянса по отношению к Украине вызывают шок и трепет у тех сил, которым ещё недавно внушали мысль о готовности НАТО защищать европейский выбор Киева. "Украина ушла к Путину?" Этот заголовок в польском издании Wprost появился в качестве реакции на слова Йенса Столтенберга о том, что в случае вторжения России на Украину НАТО не будет направлять туда войска.

Однако некоторые СМИ признают эту позицию Столтенберга логичной. "Украине невыгодно становиться членом НАТО. В противном случае альянсу пришлось бы защищать её от России", — пишет чешское издание Aktualne. "И никто не хочет подобного конфликта. Так что нынешняя ситуация благоприятна для всех, как бы сильно она ни противоречила надеждам Украины на вступление в НАТО", — приводит это издание слова эксперта из эстонского Балтийского оборонного колледжа Лукаша Дычки. По мнению господина Дычки, ситуация с Украиной (и Грузией) очень напоминает "санта-барбару" с членством Турции в ЕС, которым турок обнадёживают уже десятки лет. "Странам обещано членство, и эти обещания будут вселять в них надежду ещё долгое время. Вопрос в том, что будет, когда украинцы поймут, что, что бы они ни делали, они, наверное, никогда не будут в НАТО. Так что с этой точки зрения Кремль всё устраивает", — считает эксперт.

Неудивительно, что разброд и шатание по украинским вопросам уже привели к демонстрации раскола внутри НАТО. Ряд стран-членов напрямую говорят о том, что страхи относительно российского вторжения сильно преувеличены. "Министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил, что ситуация вокруг Украины не представляет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому стране не нужны дополнительные силы НАТО. Он также добавил, что, по мнению венгерской армии, перемещение российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину", — пишет чешское издание Irozhlas. "Что касается России, то можно с большой уверенностью сказать, что территория Украины (а также Белоруссии) ей нужна только как буферная зона. Т.е. для того, чтобы иметь достаточное расстояние от территории НАТО (и, соответственно, время на реакцию)", — пишет словацкое издание Dennik.

При этом некоторые СМИ Восточной Европы обвиняют западноевропейские государства и даже Америку в двуличии. "Мы уже можем обнаружить появление первых впечатляющих линий разломов. Между участием немцев — поддержкой Украины поставкой 5000 военных касок — и американской горячностью лежит мир, точнее Атлантический океан. Москва знает, что некоторые политические силы среди европейских государств выступают за диалог, они хотят торговать с русскими, тем более в разгар кризиса цен на энергоносители. Добавьте к этому газопровод "Северный поток – 2", который ставит даже Байдена в затруднительное положение между республиканцами, требующими санкций, и Берлином, жаждущим открыть трубопровод", — пишет венгерское издание G7.

Чешское издание Parlamentni listy приводит мнение, согласно которому руководство страны является "бандой дилетантов или правительством без мозгов, преклоняющимся перед заокеанским поджигателем войны". "Неужели они настолько слепы (тут уместны слова пожёстче), что не видят лицемерия и противоречия между санкционной риторикой и жёстким отношением руководства ЕС с одной стороны и поведением лидеров Евросоюза, Германии и Франции с другой?! Лишь только взгляд на их торговлю с Россией чётко показывает, что слова словами, а торговля продолжает развиваться", — пишет издание.

Другие же уверяют, что этот раскол идёт на благо Европе. "СМИ упорно требуют войны в Европе, и поэтому отклонение от "единства НАТО" — главный шанс на мир", — уверяет хорватское издание Advance. "Путин хочет торговать, а не воевать", — пишет чешское издание Parlamentní listy.

Ну и, конечно, признают, что главным бенефициаром устроенной истерики вокруг Украины является российский президент. "Путину удалось поставить под сомнение готовность НАТО помочь Украине, подчеркнуть внутренние противоречия альянса и заставить мир обратить больше внимания на Россию", — пишет литовское издание Klik. "Все ждут, что сделает Путин, что будет с сотнями тысяч солдат, какое оружие прибудет, что смогут сделать российские военные. Пока темп игры диктует Москва", — пишет венгерское издание G7.

И эти слова становятся ещё одним подтверждением железобетонного тезиса: умные люди не инициируют конфликты, а используют в свою пользу те, которые были инициированы другими.

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