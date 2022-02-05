Женская сборная России по хоккею проиграла команде США на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по хоккею разгромно уступила команде США во втором матче Олимпиады-2022 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 0:5.

Авторами шайб в составе звёздно-полосатых стали Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Компер и Алекс Карпентер. Отметим, что россиянки здорово смотрелись в первых двух периодах, однако в третьем силы начали стремительно покидать наших хоккеисток.