Женская сборная России по хоккею проиграла команде США на Олимпиаде-2022
Наши спортсменки здорово боролись на протяжении двух периодов, однако в третьем американки создали комфортный задел.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Женская сборная России по хоккею разгромно уступила команде США во втором матче Олимпиады-2022 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 0:5.
Авторами шайб в составе звёздно-полосатых стали Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Компер и Алекс Карпентер. Отметим, что россиянки здорово смотрелись в первых двух периодах, однако в третьем силы начали стремительно покидать наших хоккеисток.
В следующем матче наша сборная сыграет с командой Канады. Встреча состоится 7 февраля. Добавим, что после двух игр у россиянок одна победа и одно поражение.
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