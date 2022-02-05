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Женская сборная России по хоккею проиграла команде США на Олимпиаде-2022

Наши спортсменки здорово боролись на протяжении двух периодов, однако в третьем американки создали комфортный задел.

5 февраля, 15:27
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Женская сборная России по хоккею разгромно уступила команде США во втором матче Олимпиады-2022 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 0:5.

Авторами шайб в составе звёздно-полосатых стали Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Компер и Алекс Карпентер. Отметим, что россиянки здорово смотрелись в первых двух периодах, однако в третьем силы начали стремительно покидать наших хоккеисток.

Удачный старт: Женская сборная России по хоккею разгромила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022

Удачный старт: Женская сборная России по хоккею разгромила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022

В следующем матче наша сборная сыграет с командой Канады. Встреча состоится 7 февраля. Добавим, что после двух игр у россиянок одна победа и одно поражение.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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