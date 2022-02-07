Переговоры в Москве: О чём могут договориться Макрон с Путиным О каких темах президенты России и Франции не расскажут прессе и какие события могут последовать за встречей в Кремле. 6 февраля, 21:40 Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Григорий Дукор

7 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что обсуждаться будут многие темы, но вопросу гарантий безопасности уделят особое внимание. О личной встрече президента России и Франции разговоры шли давно. 31 января и 3 февраля главы стран провели телефонные переговоры. Ещё во время первого звонка поднимался вопрос о необходимости обсудить накопившиеся вопросы с глазу на глаз.

Франция — это не только страна НАТО, но и член "нормандской четвёрки", в задачи которой входит урегулирование конфликта в Донбассе. А, как известно, сейчас одной из самых обсуждаемых тем является возможное вторжение российских войск на Украину. Нельзя забывать, что Франция председательствует в Евросоюзе.

Избежать вторжения

Сам Макрон признался, что едет в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным вопрос Украины. Часть лидеров западных стран уверена, что в ближайшее время Российская армия перейдёт границу и начнёт наступление на Киев. На предстоящих переговорах он хочет попытаться убедить российского президента не развязывать новую войну.

Интересно, что руководство России уже долгое время пытается доказать США и ЕС, что планы о вторжении существуют только в их головах. Власти Франции (как одни из переговорщиков в "нормандском формате") должны быть информированы, что напряжённость действительно есть, но это не вина России. Накачивание Украины оружием и попустительское отношение к неисполнению Украиной Минских соглашений ведут Незалежную в пучину войны.

Украинский солдат держит ПТУР NLAW (лёгкое противотанковое оружие и противотанковая управляемая ракета) во время военных учений. Фото © Getty Images / Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket

— Провокационные действия, которые поддерживают из США и Великобритании, не поддерживаются Францией и Германией. Эти две страны показывали, что не верят в то, что Россия нападёт первой. Есть опасения, что Россия может ответить и подняться на защиту своих граждан в непризнанных республиках. Макрон ожидает услышать от нашего президента, какие возможны варианты деэскалации и выхода из этой ситуации. По итогам встречи он, скорее всего, подчеркнёт, что нет альтернативы "нормандскому формату", а также призовёт искать политические варианты окончания конфликта, — считает политолог Марат Баширов.

На фоне разговоров о вторжении продолжаются переговоры и о гарантиях безопасности. Франция как член НАТО прекрасно знает позицию России в этом вопросе. Теперь же Макрону предстоит детально всё обговорить с Путиным.

Потерянная Африка

В последнее время интересы российского бизнеса конкурируют с влиянием Парижа в африканских странах. Сейчас русских военных советников уже можно увидеть в Центрально-Африканской Республике и Мали. Ещё на горизонте виднеется Буркина-Фасо. И вот это и есть один из камней преткновения в отношениях России и Франции. ЦАР и Мали — бывшие французские колонии. В Мали же до прихода гостей из России стоял военный контингент из Франции. Важно отметить, что он и сейчас находится на территории республики и отказывается её покинуть. Это вызывает недовольство малийских властей.

В задачи французских военных входила защита населения от радикальных исламистов, но в итоге превратилось всё в бизнес и элемент влияния. Оставить Африку русским? Не комильфо! Но жизнь повернулась иначе. Российские военные советники уже обучают местное население бороться с радикалами, а в столице Мали проходят митинги, участники которых гуляют с флагами России и портретом композитора Рихарда Вагнера.

— Репутация Макрона сильно упала за последнее время, в том числе и в Африке. При нём Франция потеряла много очков, и сам он решения не принимает. Наши переговорщики показали, что умеют ставить точки над "i". Думаю, что Макрон может не решиться на встрече поднимать вопрос Африки. Франция потеряла эти страны. Встреча дежурная, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами, — считает президент Фонда защиты национальных ценностей социолог Максим Шугалей.

К Путину перед выборами

10 апреля во Франции пройдут выборы президента. Эмманюэль Макрон уже заявил об участии в них. Согласно исследованию компании Ipsos, в первом туре он наберёт 25% голосов. Его соперницами являются Валери Пекресс и Марин Ле Пен. Во втором туре он может победить обеих.

Депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен известна своими националистическими взглядами. На президентских выборах, которые проводились пять лет назад, она вышла с Макроном во второй тур, но проиграла. Разрыв составил почти 10 миллионов голосов. Примечательно, что Ле Пен ратует за более близкие отношения с Россией и дистанцирование от США. Стоит отметить, что в 2017 году она встретилась с Владимиром Путиным.

Совсем недавно она заявила, что в случае её победы Франция выйдет из НАТО. По мнению кандидата на пост главы Пятой республики, страна не должна участвовать в чужих разборках. Если кому-то кажется это нереальным, то стоит напомнить, что в 1966 году Франция фактически покинула Североатлантический альянс и вернулась лишь в 2009 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Jasper Juinen

Она была бы для России более дружественным главой Франции, однако Макрон пользуется большей поддержкой и, скорее всего, останется на второй срок. Можно предположить, что в Россию он едет на разведку, чтобы понимать, как выстраивать свою внешнюю политику в следующую каденцию. При этом ему нужно показать свою значимость.

— Одна из важнейших претензий к Макрону у избирателей в том, что он марионетка глобалистских структур, ведёт себя не как президент великой Франции, а как глава маленькой страны. Сейчас он должен исправить это. И он пытается подать себя лидером объединённой Европы, который приезжает к Путину и решает проблемы, в том числе недопущения войны. Его задача — изобразить лидера большой Франции, и я думаю, что Путин ему подыграет, — рассказал в беседе с Лайфом политолог Сергей Марков.

Уже на следующий день после встречи с Владимиром Путиным Макрон отправится в Киев, где проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Произойдёт это, когда он будет знать точку зрения России на происходящие процессы. Возможно, он вразумит киевские власти, однако пока это кажется нереальным.

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