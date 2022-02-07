НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Депутат Вишневский обратится к властям Петербурга после увольнения педагога за стихи Хармса

Парламентарий отметил, что такое поведение администрации гимназии не должно сойти с рук. Также дирекция этого учреждения намерена уничтожить фотографию поэта, добавил он.

7 февраля, 08:08
<p>Даниил Хармс © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Daniil_Kharms_1941.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Даниил Хармс © Wikipedia

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен обратиться в городской Комитет по образованию с требованием проверки и принятия мер по поводу заявления учительницы, которая сообщила о своём увольнении под давлением руководства гимназии № 168 Центрального района города из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом парламентарий написал в "Фейсбуке".

"Поговорили с Серафимой. Завтра уйдёт запрос в Комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер", — говорится в посте Вишневского.

Депутат добавил, что это "дикая история" и такое не должно "сходить с рук" администрации гимназии. Кроме того, дирекция этого учреждения намерена уничтожить изображение Хармса, отметил он.

Стали известны подробности смерти режиссёра "Убойной силы" Бутурлина

Стали известны подробности смерти режиссёра "Убойной силы" Бутурлина

Советского драматурга и поэта Даниила Хармса в августе 1941 года арестовали за "пораженческие настроения" и поместили в следственный изолятор "Кресты". В психиатрическом отделении тюремной больницы он умер. Русский поэт и писатель Александр Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Он скончался во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году от плеврита.

Напомним, учительница пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1