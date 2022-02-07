Депутат Вишневский обратится к властям Петербурга после увольнения педагога за стихи Хармса

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен обратиться в городской Комитет по образованию с требованием проверки и принятия мер по поводу заявления учительницы, которая сообщила о своём увольнении под давлением руководства гимназии № 168 Центрального района города из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом парламентарий написал в "Фейсбуке".

"Поговорили с Серафимой. Завтра уйдёт запрос в Комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер", — говорится в посте Вишневского.

Депутат добавил, что это "дикая история" и такое не должно "сходить с рук" администрации гимназии. Кроме того, дирекция этого учреждения намерена уничтожить изображение Хармса, отметил он.

Советского драматурга и поэта Даниила Хармса в августе 1941 года арестовали за "пораженческие настроения" и поместили в следственный изолятор "Кресты". В психиатрическом отделении тюремной больницы он умер. Русский поэт и писатель Александр Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Он скончался во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году от плеврита.