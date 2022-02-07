Голландская конькобежка Вюст повторила рекорд легендарной Лидии Скобликовой

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст стала чемпионкой Олимпиады в Пекине на дистанции 1500 метров и повторила рекорд легендарной Лидии Скобликовой по числу побед на Играх.

Золото пекинской Олимпиады стало для Вюст уже шестым в карьере. Ровно столько же наград было у представительницы Советского Союза. Добавим, что Вюст одержала победу с рекордом Игр.