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Голландская конькобежка Вюст повторила рекорд легендарной Лидии Скобликовой

Представительница Нидерландов помимо золотой медали сумела побить олимпийский рекорд.

7 февраля, 10:44

Ирен Вюст, Лидия Скобликова. Фото на обложке © ТАСС / Шарифулин Валерий

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст стала чемпионкой Олимпиады в Пекине на дистанции 1500 метров и повторила рекорд легендарной Лидии Скобликовой по числу побед на Играх.

Золото пекинской Олимпиады стало для Вюст уже шестым в карьере. Ровно столько же наград было у представительницы Советского Союза. Добавим, что Вюст одержала победу с рекордом Игр.

Лучшей из россиянок в забеге на 1500 метров стала Елизавета Голубева, которая заняла седьмое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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