В Подмосковье грабитель погиб, пытаясь вскрыть банкомат Сбербанка Сегодня в подмосковном городе Ивантеевка произошло ограбление. Злоумышленники пытались взорвать банкомат в отделении Сбербанка. Ограбление не удалось. 7 февраля, 17:47 Отделение Сбербанка в Ивантеевке © LIFE

В кирпичной пятиэтажке, расположенной в Ивантеевке по адресу Студенческий проезд, 2, прогремел сильный взрыв. Около четырёх утра ударной волной вынесло стеклопакеты и входную группу в зал с банкоматами на первом этаже. Рухнул подвесной потолок, повалило несколько банкоматов.

Фото © LIFE

Когда пожарные и оперативные службы приехали на место, то в одном из банкоматов с разрушенными дисплеем и декоративной облицовкой всё ещё горела проводка. Рядом валялись газовые баллоны и шланги.

Фото © LIFE

Злоумышленники пытались вскрыть банкомат. Они закачали внутрь газ и взорвали его. По предварительной информации, грабителей было двое. Одному удалось скрыться, второй погиб. Труп мужчины в маске был обнаружен в этом же помещении. Рядом в стене найдено несколько осколков от корпуса банкомата. Один из них мог смертельно ранить подозреваемого.

Фото © LIFE

Грабители не учли, что взламывать банкоматы — плохая идея, ведь внутри находится множество защитных функций. Злоумышленника вычислят сразу же. Он даже не успеет добраться до денег. Помещение, где расположен банкомат, оборудовано сложной системой безопасности, которая мгновенно вычисляет нетипичное поведение клиента, предпринимая определённые действия по защите.

- Инцидент с банкоматом Сбербанка подтверждаем. Обращаем внимание, что денежные средства не пострадали и не были похищены. В настоящий момент, сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам по Московской области в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются, но, как показывает практика, все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Авторы