Большой скачок: Как взыскать с коммунальщиков деньги за перепады напряжения и испорченную технику При скачках напряжения страдают компьютеры, электроника и бытовая техника, но управляющие компании не спешат добровольно компенсировать ущерб. Как заставить их соблюдать законы? 7 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Pexels / KoolShooters

Ковидные ограничения и увеличение числа удалённых рабочих мест заставляют россиян тратить больше денег на домашний комфорт. "AliExpress Россия" фиксирует рост продаж крупной бытовой техники по сравнению с январём прошлого года в 3,4 раза, а "Ситилинк" указывает, что в его сети подобные товары продавались лучше, чем в прошлом году на 103%. Схожая ситуация с заказами дорогих штучных товаров категории "бытовая техника" у платформы Ozon, где отмечают значительный рост покупок встраиваемой бытовой техники, персональных компьютеров и телевизоров.

Однако, к сожалению, у некоторых граждан удовлетворение от приобретения новой бытовой техники сменяется разочарованием, когда дорогая покупка выходит из строя по причине перепада напряжения в сети.

Так произошло с жительницей Волгограда, которая, находясь в своей квартире, смотрела телепередачу по своему новому телевизору, но изображение вдруг пропало. Как выяснилось позднее, произошёл "скачок" напряжения — и в результате в телевизоре случился прогар шлейфа матрицы. Женщина обратилась с претензией по этому поводу к своей управляющей компании (УК). Однако коммунальщики не только отказались компенсировать восстановительный ремонт телеаппарата, но и вообще заявили, что отвечать за перепады напряжения они якобы не обязаны, так как электросети — это компетенция ресурсоснабжающей организации. Волгоградке после такого ответа ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд. Мировой судья, рассмотрев ситуацию, вынес решение в пользу женщины, обязав УК оплатить расходы пострадавшей: в счёт ремонта 36 000 рублей, за диагностику технической неисправности — 500 рублей, и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя плюс почтовые расходы — 437 рублей 24 копейки.

Коммунальщики с таким решением не согласились и пытались его обжаловать в двух инстанциях, но в итоге проиграли (определение по делу №88 – 24452/2021 вынес Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции).

— К сожалению, большинство УК добровольно возмещать ущерб, возникший из-за скачка напряжения, не желают, хотя коммунальщики являются эксплуатантами всех сетей многоквартирного дома, а значит, несут за них полную ответственность, — рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Чаще всего, чтобы не быть привлечёнными к ответу, УК просто не составляет акт об имевшем месте резком изменении напряжения. И тогда доказать причинно-следственную связь между порчей дорогостоящей техники и "энергоскачком" будет практически невозможно. Судя по всему, женщина из Волгограда на составлении акта настояла, поэтому она и сумела получить положенное ей возмещение.

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Согласно ГОСТу 32144-2013 в электрических сетях многоквартирного дома напряжение не может повышаться 260 вольт (В) и падать ниже 190 В. А нормальным считается величина 230 В с колебаниями +/–10%. Но если электрооборудование дома изношено, то перепады напряжения могут быть резкими, а отклонения от допустимых величин — значительными. И тогда бытовая электротехника выходит из строя. Добросовестные управляющие организации не должны допускать таких ситуаций, уверена инженер ГБУ "Жилищник" города Москвы Наталья.

— В обязанности любой УК входит поддержание в исправном состоянии внутренней системы электроснабжения жилого дома, а также устройств защитного отключения, которые способны предотвратить повреждения бытовых приборов, — пояснила инженер. — А если вред имуществу всё-таки причинён, то именно управляющая компания должна предоставить доказательства, что наступление последствий произошло либо по вине энергосбытовой компании, либо по вине самого владельца квартиры. И в том и в другом случае составление акта является обязательным.

Кстати, прецеденты, когда удавалось установить, что ущерб был причинён вследствие поставки ответчиком электроэнергии с нарушением установленных параметров, — известны (определение Верховного суда по делу №117-КГ16-3 ). Только в том случае помимо прочих выплат потерпевшим также выплатили и компенсацию морального вреда.

Как отстоять свои интересы: четыре простых шага

Тем, кто пострадал от скачков напряжения и хочет получить возмещение за возникший ущерб, нужно запомнить последовательность необходимых шагов.

Во-первых, при обнаружении перепада напряжения в сети следует вызвать представителя УК и аварийную бригаду из вашей энергосбытовой компании. Это нужно для фиксации самого факта "скачка" и составления соответствующего акта, в котором обязательно следует указать точную дату, время и последствия происшедшей перемены напряжения (у большинства аварийных бригад есть типовая форма).

Во-вторых, нужно составить письменное обращение в обслуживающую ваш дом организацию (управляющую компанию, кооператив, товарищество собственников жилья) по вопросу проведения обследования и составления акта о причинении ущерба имуществу потребителя.

Теоретически в соответствии с пунктом 152 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам (утверждены Постановлением Правительства РФ № 354 ) УК обязана ответить на обращение и составить акт. Особенно если есть документ о том, что аварийная бригада зафиксировала неполадки. Однако на практике коммунальщики нередко игнорируют подобного рода обращения. Поэтому посылать его лучше заказным письмом через Почту России (жительница Волгограда, которая получила компенсацию от УК, именно так и делала).

В-третьих, вышедшую из строя технику надо предоставить в сервисный центр, который имеет лицензию на ремонт подобного рода аппаратуры. Вам необходимо получить заключение сервисного центра о том, что техника вышла из строя по причине скачка напряжения.

Если ремонт невозможен, то необходимо обратиться к услугам независимых оценщиков. Они посчитают сумму ущерба, исходя из стоимости "утраченной" техники с учётом износа.

В-четвертых, на основании собранных документов можно требовать возмещения причинённого вреда.

Тут есть один нюанс: если вред произошёл по причине скачка напряжения, можно обращаться не к своей УК, а к энергоснабжающей организации. Но надо понимать, что без суда дело, скорее всего, не обойдётся, хотя при наличии всех необходимых бумаг шансы выиграть его выше среднего.

Однако более логичным является обращение именно к своей управляющей компании. Ведь помимо Гражданского законодательства (статей 15, 1064, 290) в этом случае имеется право требования услуг надлежащего качества, гарантированных статьями 36, 161, 162 Жилищного кодекса, а также Правилами содержания общего имущества в МКД № 491, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда № 170 и законом РФ № 2300 – 1 "О защите прав потребителей".

Если же УК откажется возместить вред добровольно, то следует обращаться за защитой своих интересов в суд, где предстоит доказать:

факт причинения имущественного ущерба и того, что техника пришла в негодность в результате перепада напряжения (подтверждается актом сервисного центра);

факт перепада напряжения в электрической сети (подтверждается актом аварийной службы, либо актом энергоснабжающей организации, либо актом о некачественной услуге и причинении ущерба).

Пойдёте ли вы судиться за испорченный телевизор? Нет, вряд ли, только время потрачу А почему бы и нет, конечно их надо наказать! Напишу заявление с угрозой, но вряд ли дойду до суда

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