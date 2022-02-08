"Так обрадовался, что проснулся": Как Менделеев увидел во сне периодическую таблицу Великий учёный-энциклопедист очень сокрушался, что построенную им систему химических элементов сочли результатом чудесного явления. 7 февраля, 21:40 Дмитрий Иванович Менделеев. Фото © provereno.media

Однажды к Дмитрию Ивановичу Менделееву пришёл журналист. И, как практически всегда в подобных случаях, это оказалось очень смешно и очень грустно. Эпизод описан в книге Германа Смирнова "Менделеев". Позвольте привести этот диалог, оно того стоит.

— Кто такой? Карточку. — Сотрудник газеты "Петербургский листок", ваше превосходительство. — Дмитрий Иванович! — выразительно поправил интервьюера Дмитрий Иванович. — Карточку! Не знаю, кто такой-с! Ну-с, что угодно! Я занят! — Я, ваше превосход… — Дмитрий Иванович! — Я пришёл, ваше превос… — А-а, да Дмитрий Иванович! — Я, Дмитрий Иванович, — уразумел наконец газетный сотрудник, — оторву у вас лишь несколько минут… — Скорей, только скорей! Мы заняты: видите, письмо пишем! Ну-с! Что угодно?.. — Позвольте вас спросить, какого вы мнения о радии? — О-о-о-о?! О Господи!

Здесь последовали стенания, вздохи, потрясания головой и увещевания насчёт того, что сначала надо прочесть соответствующую научную статью, а уж, потом, "коли поймёте", разговаривать. Но уничтоженный корреспондент по долгу службы всё-таки решился на отчаянный поступок: задал второй вопрос.

— Как вам пришла в голову, Дмитрий Иванович, ваша периодическая система? — О-о! Господи! Те же стоны, потрясанье головой, вздохи и смех: кх, кх, кх, кх. И наконец решительное: — Да ведь не так, как у вас, батенька! Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку — готово! Не так-с!..

Как таблица Менделеева создавалась на самом деле

Первые попытки как-то систематизировать химические элементы начались ещё до рождения Дмитрия Менделеева (родился он, напомним, в 1834 году). В 1829-м немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберейнер увидел в них некую математическую логику: если взять три определённых элемента, то атомная масса второго будет средним арифметическим от суммы первого и третьего. Получились так называемые триады Дёберейнера.

Иоганн Вольфганг Дёберейнер. Фото © Wikipedia

Вскоре выяснилось, что всё гораздо сложнее, и мировая наука продолжила работу над этой головоломкой, которая постоянно усложнялась по мере открытия новых элементов. К примеру, Юлиус Лотар Мейер в 1864 году создал таблицу из 28 элементов и классифицировал их по принципу валентности, то есть по количеству возможных соединений с другими атомами. Но Дмитрий Иванович Менделеев настаивал, что у многих элементов есть целый список похожих свойств.

Так вот, на момент той знаменательной ночи, когда Менделеев "увидел сон", было известно уже 63 химических элемента, и стояла задача распределить их таким образом, чтоб прослеживались все закономерности.

И тут начинается легенда. Она родилась, судя по всему, после рассказа геолога Александра Иностранцева. Он работал под началом Дмитрия Ивановича в качестве лаборанта и позже в своих "Воспоминаниях" поделился интересными историями о том, как химик "целые ночи проводит за чтением или писанием, а когда чем-нибудь особенно увлечён, то не спит подряд и несколько ночей", и как он "после этого тут же, в рабочем кабинете, не раздеваясь, сваливается на диван и спит чуть ли не целые сутки". А ещё о том, что характер у Менделеева был весьма сложный, чаще всего он был строг, раздражителен, но все понимали, что он полностью сосредоточен на сложнейшей научной работе.

Как пишет Иностранцев, однажды — уже после создания периодической таблицы в 1869 году — он застал своего выдающегося наставника в на редкость добром расположении духа и решил этим воспользоваться: спросил, как же удалось наконец добиться столь трудной, неуловимой цели. И Менделеев поведал, что за несколько месяцев "перепортил массу бумаги" в попытке окончательно сложить этот пазл — и всё было безуспешно.

"Перед самым открытием закона Д. И. (Дмитрий Иванович. — Прим. Лайфа) провозился над искомою таблицею целую ночь до утра, но и всё же ничего не вышло; он с досады бросил работу и, томимый желанием выспаться, тут же, в рабочем кабинете, не раздеваясь, повалился на диван и крепко заснул. Во сне он увидел вполне ясно ту таблицу, которая позднее была напечатана. Даже во сне радость его была настолько сильна, что он сейчас же проснулся и быстро набросал эту таблицу на первом клочке бумаги, валявшемся у него на конторке. Я это сообщение Д.И. привожу здесь потому, что вижу в нём один из превосходнейших примеров психологического воздействия усиленной работы на ум человека" Из рукописи геолога А.А. Иностранцева "Воспоминания"

То есть геолог подчёркивает, что сон не был явлением из ниоткуда, это был итог изнурительного умственного труда. В наши дни широко известно, что в таких ситуациях мозг даже во сне продолжает работать над решением поставленной задачи, а бывает, что именно во сне и приходит успешное решение. У вас в школьные годы не бывало, что после мучительных попыток решить задачу вы признаёте поражение, ложитесь спать, а утром — эврика, вы поняли, как её решить?

Менделеев расположил элементы в порядке возрастания массы их атомов. Надо сказать, атомы научились "взвешивать" ещё в начале XIX века. Сначала за единицу измерения приняли массу атома водорода, потом перешли на кислородную шкалу, с 1860-х годов выбрали углеродную. Но главное, что именно по мере утяжеления атомов элементов "периодически" повторяются их некоторые свойства, и это понял Дмитрий Иванович Менделеев. Для него это было настолько ясно, что он предсказал существование и свойства некоторых элементов, неизвестных науке на тот момент. Например, галлия. Учёный назвал его "экаалюминием", то есть элементом, похожим на алюминий, заявил, что это легкоплавкий металл, масса его атома — около 68, и его откроют методом спектроскопии — анализа спектра отражённого веществом света. В 1870 году французский химик Поль Лекок де Буабодран открыл в точности такое вещество, и именно тем способом, который указывал русский учёный. Более того, Менделеев написал де Буабодрану, что французский коллега не совсем верно определил плотность галлия — должно быть около 6 граммов на кубический сантиметр, а не 4,7. Первооткрыватель нового металла провёл новые измерения и обнаружил, что Менделеев снова оказался прав.

И ещё. Во времена открытия Периодического закона Менделеева ещё не было известно о строении атомов. О том, что у них в ядре есть протоны, нейтроны, а вокруг вращаются электроны. Но ситуация такова, что Менделеев, не зная этого, "интуитивно" расположил элементы точно по мере возрастания количества протонов в ядре — зарядового числа (его ещё называют атомным номером). Он даже поставил йод после теллура, хотя по атомной массе йод должен стоять впереди: свойства двух элементов подсказывали химику, что они должны располагаться наоборот. А когда уже в XX веке наука подсчитала протоны в каждом элементе, оказалось, что Менделеев снова всё понял совершенно верно.

И напоследок — своеобразный парадокс: у Дмитрия Ивановича Менделеева в школе по химии была тройка. Впрочем, подобные факты можно найти в биографиях многих гениев.

Насколько хорошо сейчас преподают химию в школах? Скучно и непонятно У моего ребёнка это любимый предмет Эксперименты интересные, но формулы очень сложные Даётся с трудом, но нам повезло с учителем

Авторы