Российскую бегунью Давыдову могут дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил
В 2012 году она брала золото континентального первенства в Хельсинки, а два года спустя — бронзовую медаль.
Ирина Давыдова. Фото на обложке © ТАСС / Красильников Станислав
Российская легкоатлетка, чемпионка Европы 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Давыдова подозревается в нарушении антидопинговых правил и может быть дисквалифицирована. Об этом сообщает пресс-служба Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).
В опубликованном релизе указывается, что подозрения строятся на основании базы данных московской лаборатории. Срок возможной дисквалификации рассчитан на два года, однако спортсменка может обжаловать данное решение.
Добавим, что Ирина Давыдова дважды брала медали на чемпионатах Европы на дистанции 400 метров с барьерами: золото в 2012 году и бронзу два года спустя.
Комментариев: 0