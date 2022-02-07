Российскую бегунью Давыдову могут дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил

Российская легкоатлетка, чемпионка Европы 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Давыдова подозревается в нарушении антидопинговых правил и может быть дисквалифицирована. Об этом сообщает пресс-служба Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

В опубликованном релизе указывается, что подозрения строятся на основании базы данных московской лаборатории. Срок возможной дисквалификации рассчитан на два года, однако спортсменка может обжаловать данное решение.