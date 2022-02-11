Путь сквозь неудачи: Как трагедия с женой и детьми изменила жизнь актёра Игоря Ливанова
Герои Игоря Ливанова смотрят в лицо смерти и выходят из любых передряг. Они бьются на стороне добра, как ни коварен противник по ту сторону баррикад. В жизни всё сложнее, но актёр не привык пасовать.
Актёр Игорь Ливанов во время съёмок 8-серийного фильма "Военный госпиталь" режиссёра Вадима Дубровицкого. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Что наша жизнь — игра
Игорь Ливанов. Кадр из видео YouTube / Россия 1
Игорь Ливанов с детства знал, кем он хочет стать. По-настоящему ему были интересны спорт и театр. Его родители — Евгений и Нина Ливановы работали в кукольном театре при киевском Доме пионеров, старший брат Аристарх избрал актёрскую стезю. Начиная с пятого класса Игорь посещал боксёрскую секцию, и он добился в этой области определённых успехов. Когда пришло время сделать выбор — пошёл по стопам родителей, но ему хотелось работать не с куклами, а с людьми. Играть, но в шекспировском смысле. Драматические изломы судеб, любовь и ненависть, верность и предательство. На сцене актёры проживали сотни жизней, а значит, ему место там — под светом софитов. Жизнь с лихвой ему отсыпет не только множество интересных ролей в театре и кино, но и проверит его на прочность, подтолкнёт к самому краю пропасти. С годами он поймёт, что это было нужно для того, чтобы он научился держать равновесие, ценил подарки судьбы и определился с самым важным для себя. Судьбоносной развилкой стал ЛГИТМиК.
Решающее знакомство
Игорь Ливанов с супругой Татьяной Пискуновой в день свадьбы. Фото © kino-teatr.ru
На первом курсе Игорь познакомился с однокурсницей Татьяной Пискуновой. Он на тот момент — застенчивый романтичный парень. Таня — девушка с бурным темпераментом. За словом в карман не лезет, нахалов осаждает на раз. В неё поголовно влюблены ребята со старших курсов ЛГИТМиКа. Игорь увидел её — и пропал. Стал ухаживать за девушкой, придумал ей прозвище Запятая — за честность и прямолинейность. Татьяне понравилось его чувство юмора. Они тусовались в одной компании вместе с Ларисой Луппиан, соседкой Тани по квартире, и будущим мужем Ларисы Михаилом Боярским. Отношения долго оставались платоническими — поцеловал её "Ромео" только на третьем курсе. Нет, бурного развития романа не последовало, но взаимность чувств крепла. После окончания вуза они поженились. Пришла пора искать работу. Игорь оказался востребованным актёром. В городе на Неве его звали сразу в несколько театров. Но у Тани, увы, с этим не складывалось. Она получила предложение от Ульяновского театра. Игорь пожертвовал карьерными интересами и уехал вместе с женой в Ульяновск, лишь бы жить с ней и работать в одном театре.
Но в провинции он откровенно прозябал, к тому же наметились конфликты с руководством. Служба в Тихоокеанском флоте, куда его призвали в 1976 году, внесла свежую струю. По окончании службы они с Татьяной переехали в Ростов-на-Дону, где устроились в местный ТЮЗ. Игорь работал также в других театрах, вёл актёрскую мастерскую. На него посыпались роли в кино. "Мерседес" уходит от погони" сделал его узнаваемым актёром. Таня не отставала: после выхода картины "Иван да Марья", где она сыграла главную роль, наступил её звёздный час. В личной жизни тоже полный порядок: у супругов родилась дочь Ольга. Конечно, их жизнь не была идиллией — за Ливановым бегали толпы поклонниц, по городу ходили слухи о его походах налево. Но любая их ссора заканчивалась консенсусом. Семья — на первом месте, разногласия — дело преходящее. Роковая пятница, случившаяся 7 августа 1987 года, отняла у актёра самое дорогое — жену и дочку. Они погибли в железнодорожной катастрофе на станции Каменская. Когда Игорь приехал опознавать родных, он считал всё это дурацкой шуткой, но когда ему показали тела жены и дочери — ноги подкосились. "Опустился на колени рядом со своими и выл, раскачиваясь из стороны в сторону. Плакать не мог, слёзы словно выжгло…"
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Любовный треугольник
Игорь Ливанов с супругой Ириной Бахтурой. Кадр из видео YouTube / Россия 1
Игорь Ливанов превратился в затворника. Сидел в квартире и пил литрами коньяк, ни с кем общаться не желал. Потом ему приснилась Таня и попросила больше себя не изводить, ведь он ни в чём не виноват. Игорь верит, что любимые жена и дочка стали ангелами-хранителями.
Через некоторое время он влюбился в студентку театрального училища Ирину Бахтуру, младше его на 12 лет. И хотя у неё был жених — Ирина ушла от него к Игорю. Тогда актёру это показалось делом естественным, ему понравилась роль победителя, он ещё не знал, что у судьбы своеобразное чувство юмора. Влюблённые поженились и переехали в Москву, поселились в избушке, мало приспособленной для комфортной жизни. Печку приходилось топить дровами, но было всё равно очень холодно:
"Лютый мороз нас только сближал. Ложились в постель и согревали друг друга", — вспоминал актёр.
Потом поменяли развалюху на комнату в коммуналке. Жильё в Москве — заветная мечта выходца из провинции. Тем более что Ира вынашивала общего ребёнка — и для будущей матери требовался мало-мальский комфорт.
Однако сосед по коммунальной квартире оказался носителем туберкулёза в открытой форме. Чтобы обменять заразную комнату на квартирку, Игорь работал на износ — и в театре, и в кино. Бессонные ночи, напряжённые дни — и квартира "в кармане".
У пары родился сын Андрей. Ирина в это время увлеклась мистикой, ездила по ворожеям и колдунам. Ударилась в сайентологию, что стало камнем преткновения между супругами. По словам Игоря, именно тогда она научилась мастерски манипулировать людьми. Потом Иру пригласили на съёмки в Коктебель, а Игорь остался с сыном. Однажды они пошли с трёхлетним Андреем загорать на море, папа на минуту отвлёкся и не заметил, как мальчик начал тонуть. Он почти захлебнулся, но папа его спас. Когда мальчик оказался в реанимации, Ирина спокойно продолжила съёмки, сказав по телефону, что Ливанов сам виноват. Игорь считает, что именно в этот момент их брак начал расползаться.
Одновременно с этим к супругам пришёл успех. Игорь снялся в боевике "Тридцатого уничтожить", Ирина — в драме "Коля" чешского режиссера Яна Сверака. Он стал российским секс-символом и ролевой моделью для миллионов мальчишек. Ирину заметили представители европейского бомонда. По словам самого Игоря, на тот момент у него появились проблемы со здоровьем, связанные с травмой позвоночника — и вроде как Ирина стала к нему холодна. Ирина утверждает, что Игорь стал невыносим и постоянно устраивал скандалы. Вскоре Игорь Ливанов получил из Праги, где снималась жена, "весточку". На страницах одного таблоида обсуждали её роман с восходящей звездой Сергеем Безруковым. Любовный треугольник держался недолго: Игорь дал возможность Ирине сделать свой выбор и съехал с совместно нажитой квартиры. В 2000 году она вышла замуж за Сергея и стала Ириной Безруковой.
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Цена счастья
Актёр Игорь Ливанов во время съёмок 8-серийного фильма "Военный госпиталь" режиссёра Вадима Дубровицкого. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
На какое-то время Игорь Ливанов поставил крест на своей личной жизни. У него была любимая работа, и этим он стремился заполнить пустоту. У актёра более 80 ролей в кино, но нельзя сказать, что он снимается во всём подряд. У Ливанова есть принципы и требования к сценарию:
"Мне важно, чтобы мой персонаж жил по Божьим законам: если грешен — должен страдать, стремиться к обновлению…"
Вполне возможно, что причиной своих неудач он считал собственные какие-то прегрешения — у актёра болезненная совесть, свойство тонких натур. Но долго жить с этим грузом невыносимо. В конце концов один из его принципов он сформулировал сам:
"Нужно быть счастливым каждый день — утром, днём и вечером. Стыдно быть несчастливым".
Да и вообще: человек предполагает, а Бог располагает. На горизонте появилась Ольга, с ней он познакомился в ночном клубе, куда пришёл развеяться. Несмотря на то что девушка была младше его на 25 лет и вращалась совсем в других кругах — отучилась на юриста, поработала брокером, — они почувствовали сильное взаимное влечение и родственность душ. Любитель придумывать прозвища — Игорь нарёк Ольгу Лекой Петровной, и произносил этот псевдоним он подчёркнуто уважительно. Лека Петровна панически боялась собак, а Игорь, напротив, очень их любил и даже завёл алабая. Ради любви Ольга преодолела свою фобию и нашла общий язык с псом.
Однажды между влюблёнными случилась ссора, за которой чуть не последовал разрыв. Помирившись, они пошли под венец, ведь даром свыше не принято разбрасываться. В 2007 году у супругов родился сын Тимофей, в 2015 женщина снова забеременела. Находясь на пике эйфории, счастливый отец, завсегдатай телешоу, востребованный актёр Игорь получил дурную весть: сын от второго брака Андрей скоропостижно скончался во время рабочей поездки во Вьетнам. Парню было 26 лет. Ольга разделила боль и горечь любимого и помогла ему пережить потерю. Андрей мечтал побывать в Карелии, но так и не успел. Игорь Ливанов исполнил желание сына, развеяв его прах над одним из многочисленных озёр этого чудесного северного края.
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Какой из фильмов сделал Игоря Ливанова знаменитым?