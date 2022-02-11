Путь сквозь неудачи: Как трагедия с женой и детьми изменила жизнь актёра Игоря Ливанова Герои Игоря Ливанова смотрят в лицо смерти и выходят из любых передряг. Они бьются на стороне добра, как ни коварен противник по ту сторону баррикад. В жизни всё сложнее, но актёр не привык пасовать. 10 февраля, 21:40 Актёр Игорь Ливанов во время съёмок 8-серийного фильма "Военный госпиталь" режиссёра Вадима Дубровицкого. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Что наша жизнь — игра

Игорь Ливанов. Кадр из видео YouTube / Россия 1

Игорь Ливанов с детства знал, кем он хочет стать. По-настоящему ему были интересны спорт и театр. Его родители — Евгений и Нина Ливановы работали в кукольном театре при киевском Доме пионеров, старший брат Аристарх избрал актёрскую стезю. Начиная с пятого класса Игорь посещал боксёрскую секцию, и он добился в этой области определённых успехов. Когда пришло время сделать выбор — пошёл по стопам родителей, но ему хотелось работать не с куклами, а с людьми. Играть, но в шекспировском смысле. Драматические изломы судеб, любовь и ненависть, верность и предательство. На сцене актёры проживали сотни жизней, а значит, ему место там — под светом софитов. Жизнь с лихвой ему отсыпет не только множество интересных ролей в театре и кино, но и проверит его на прочность, подтолкнёт к самому краю пропасти. С годами он поймёт, что это было нужно для того, чтобы он научился держать равновесие, ценил подарки судьбы и определился с самым важным для себя. Судьбоносной развилкой стал ЛГИТМиК.

Решающее знакомство

Игорь Ливанов с супругой Татьяной Пискуновой в день свадьбы. Фото © kino-teatr.ru

На первом курсе Игорь познакомился с однокурсницей Татьяной Пискуновой. Он на тот момент — застенчивый романтичный парень. Таня — девушка с бурным темпераментом. За словом в карман не лезет, нахалов осаждает на раз. В неё поголовно влюблены ребята со старших курсов ЛГИТМиКа. Игорь увидел её — и пропал. Стал ухаживать за девушкой, придумал ей прозвище Запятая — за честность и прямолинейность. Татьяне понравилось его чувство юмора. Они тусовались в одной компании вместе с Ларисой Луппиан, соседкой Тани по квартире, и будущим мужем Ларисы Михаилом Боярским. Отношения долго оставались платоническими — поцеловал её "Ромео" только на третьем курсе. Нет, бурного развития романа не последовало, но взаимность чувств крепла. После окончания вуза они поженились. Пришла пора искать работу. Игорь оказался востребованным актёром. В городе на Неве его звали сразу в несколько театров. Но у Тани, увы, с этим не складывалось. Она получила предложение от Ульяновского театра. Игорь пожертвовал карьерными интересами и уехал вместе с женой в Ульяновск, лишь бы жить с ней и работать в одном театре.

Но в провинции он откровенно прозябал, к тому же наметились конфликты с руководством. Служба в Тихоокеанском флоте, куда его призвали в 1976 году, внесла свежую струю. По окончании службы они с Татьяной переехали в Ростов-на-Дону, где устроились в местный ТЮЗ. Игорь работал также в других театрах, вёл актёрскую мастерскую. На него посыпались роли в кино. "Мерседес" уходит от погони" сделал его узнаваемым актёром. Таня не отставала: после выхода картины "Иван да Марья", где она сыграла главную роль, наступил её звёздный час. В личной жизни тоже полный порядок: у супругов родилась дочь Ольга. Конечно, их жизнь не была идиллией — за Ливановым бегали толпы поклонниц, по городу ходили слухи о его походах налево. Но любая их ссора заканчивалась консенсусом. Семья — на первом месте, разногласия — дело преходящее. Роковая пятница, случившаяся 7 августа 1987 года, отняла у актёра самое дорогое — жену и дочку. Они погибли в железнодорожной катастрофе на станции Каменская. Когда Игорь приехал опознавать родных, он считал всё это дурацкой шуткой, но когда ему показали тела жены и дочери — ноги подкосились. "Опустился на колени рядом со своими и выл, раскачиваясь из стороны в сторону. Плакать не мог, слёзы словно выжгло…"

Любовный треугольник

Игорь Ливанов с супругой Ириной Бахтурой. Кадр из видео YouTube / Россия 1

Игорь Ливанов превратился в затворника. Сидел в квартире и пил литрами коньяк, ни с кем общаться не желал. Потом ему приснилась Таня и попросила больше себя не изводить, ведь он ни в чём не виноват. Игорь верит, что любимые жена и дочка стали ангелами-хранителями.

Через некоторое время он влюбился в студентку театрального училища Ирину Бахтуру, младше его на 12 лет. И хотя у неё был жених — Ирина ушла от него к Игорю. Тогда актёру это показалось делом естественным, ему понравилась роль победителя, он ещё не знал, что у судьбы своеобразное чувство юмора. Влюблённые поженились и переехали в Москву, поселились в избушке, мало приспособленной для комфортной жизни. Печку приходилось топить дровами, но было всё равно очень холодно:

"Лютый мороз нас только сближал. Ложились в постель и согревали друг друга", — вспоминал актёр.

Потом поменяли развалюху на комнату в коммуналке. Жильё в Москве — заветная мечта выходца из провинции. Тем более что Ира вынашивала общего ребёнка — и для будущей матери требовался мало-мальский комфорт.

Однако сосед по коммунальной квартире оказался носителем туберкулёза в открытой форме. Чтобы обменять заразную комнату на квартирку, Игорь работал на износ — и в театре, и в кино. Бессонные ночи, напряжённые дни — и квартира "в кармане".

У пары родился сын Андрей. Ирина в это время увлеклась мистикой, ездила по ворожеям и колдунам. Ударилась в сайентологию, что стало камнем преткновения между супругами. По словам Игоря, именно тогда она научилась мастерски манипулировать людьми. Потом Иру пригласили на съёмки в Коктебель, а Игорь остался с сыном. Однажды они пошли с трёхлетним Андреем загорать на море, папа на минуту отвлёкся и не заметил, как мальчик начал тонуть. Он почти захлебнулся, но папа его спас. Когда мальчик оказался в реанимации, Ирина спокойно продолжила съёмки, сказав по телефону, что Ливанов сам виноват. Игорь считает, что именно в этот момент их брак начал расползаться.

Одновременно с этим к супругам пришёл успех. Игорь снялся в боевике "Тридцатого уничтожить", Ирина — в драме "Коля" чешского режиссера Яна Сверака. Он стал российским секс-символом и ролевой моделью для миллионов мальчишек. Ирину заметили представители европейского бомонда. По словам самого Игоря, на тот момент у него появились проблемы со здоровьем, связанные с травмой позвоночника — и вроде как Ирина стала к нему холодна. Ирина утверждает, что Игорь стал невыносим и постоянно устраивал скандалы. Вскоре Игорь Ливанов получил из Праги, где снималась жена, "весточку". На страницах одного таблоида обсуждали её роман с восходящей звездой Сергеем Безруковым. Любовный треугольник держался недолго: Игорь дал возможность Ирине сделать свой выбор и съехал с совместно нажитой квартиры. В 2000 году она вышла замуж за Сергея и стала Ириной Безруковой.

Цена счастья

Актёр Игорь Ливанов во время съёмок 8-серийного фильма "Военный госпиталь" режиссёра Вадима Дубровицкого. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

На какое-то время Игорь Ливанов поставил крест на своей личной жизни. У него была любимая работа, и этим он стремился заполнить пустоту. У актёра более 80 ролей в кино, но нельзя сказать, что он снимается во всём подряд. У Ливанова есть принципы и требования к сценарию:

"Мне важно, чтобы мой персонаж жил по Божьим законам: если грешен — должен страдать, стремиться к обновлению…"

Вполне возможно, что причиной своих неудач он считал собственные какие-то прегрешения — у актёра болезненная совесть, свойство тонких натур. Но долго жить с этим грузом невыносимо. В конце концов один из его принципов он сформулировал сам:

"Нужно быть счастливым каждый день — утром, днём и вечером. Стыдно быть несчастливым".

Да и вообще: человек предполагает, а Бог располагает. На горизонте появилась Ольга, с ней он познакомился в ночном клубе, куда пришёл развеяться. Несмотря на то что девушка была младше его на 25 лет и вращалась совсем в других кругах — отучилась на юриста, поработала брокером, — они почувствовали сильное взаимное влечение и родственность душ. Любитель придумывать прозвища — Игорь нарёк Ольгу Лекой Петровной, и произносил этот псевдоним он подчёркнуто уважительно. Лека Петровна панически боялась собак, а Игорь, напротив, очень их любил и даже завёл алабая. Ради любви Ольга преодолела свою фобию и нашла общий язык с псом.

Однажды между влюблёнными случилась ссора, за которой чуть не последовал разрыв. Помирившись, они пошли под венец, ведь даром свыше не принято разбрасываться. В 2007 году у супругов родился сын Тимофей, в 2015 женщина снова забеременела. Находясь на пике эйфории, счастливый отец, завсегдатай телешоу, востребованный актёр Игорь получил дурную весть: сын от второго брака Андрей скоропостижно скончался во время рабочей поездки во Вьетнам. Парню было 26 лет. Ольга разделила боль и горечь любимого и помогла ему пережить потерю. Андрей мечтал побывать в Карелии, но так и не успел. Игорь Ливанов исполнил желание сына, развеяв его прах над одним из многочисленных озёр этого чудесного северного края.

Какой из фильмов сделал Игоря Ливанова знаменитым? "Тридцатого уничтожить!" "8 марта" "Мерседес" уходит от погони" "Кодекс бесчестия"

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