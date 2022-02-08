Восьмая медаль России: Сноубордист Виктор Уайлд выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине
Для него эти Игры станут последними в карьере, а до этого он дважды брал золото в Сочи.
Вик Уайлд. Фото на обложке © Getty Images / Ezra Shaw
Российский сноубордист Виктор Уайлд стал обладателем бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.
В заезде за бронзу он встретился с итальянским райдером Роландом Фишналлером. 35-летний россиянин начал гонку чуть хуже, однако здорово провёл вторую часть заезда и стал бронзовым призёром Игр в Пекине.
Добавим, что Виктор Уайлд до этого дважды брал золото Олимпиады в Сочи в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.
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