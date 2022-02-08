Восьмая медаль России: Сноубордист Виктор Уайлд выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Виктор Уайлд стал обладателем бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

В заезде за бронзу он встретился с итальянским райдером Роландом Фишналлером. 35-летний россиянин начал гонку чуть хуже, однако здорово провёл вторую часть заезда и стал бронзовым призёром Игр в Пекине.