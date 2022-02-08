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Восьмая медаль России: Сноубордист Виктор Уайлд выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине

Для него эти Игры станут последними в карьере, а до этого он дважды брал золото в Сочи.

8 февраля, 07:46

Вик Уайлд. Фото на обложке © Getty Images / Ezra Shaw

Российский сноубордист Виктор Уайлд стал обладателем бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

В заезде за бронзу он встретился с итальянским райдером Роландом Фишналлером. 35-летний россиянин начал гонку чуть хуже, однако здорово провёл вторую часть заезда и стал бронзовым призёром Игр в Пекине.

Добавим, что Виктор Уайлд до этого дважды брал золото Олимпиады в Сочи в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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