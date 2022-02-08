Голкипер "Зенита" Крицюк пропустит матч Лиги Европы против "Бетиса"

"К "Бетису" он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнёт потихоньку работать, когда восстановится", — заявил Семак.