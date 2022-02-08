Голкипер "Зенита" Крицюк пропустит матч Лиги Европы против "Бетиса"
Первая встреча раунда плей-офф состоится в Петербурге 17 февраля в 20:45 по московскому времени.
Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Вратарь питерского "Зенита" Станислав Крицюк пропустит матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Бетиса" из-за проблем со здоровьем. Об этом клубной пресс-службе заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
"К "Бетису" он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнёт потихоньку работать, когда восстановится", — заявил Семак.
Добавим, что первый матч "Зенит" – "Бетис" пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало встречи в 20:45 по московскому времени.
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