Пять жутких историй, доказывающих, что стоматологов нужно бояться как огня

9 февраля дантисты принимают поздравления по случаю Международного дня стоматолога. Некоторые люди с детства боятся зубных врачей, и не зря. Собрали подборку историй, доказывающих, что опасения на их счёт небезосновательны. Правда, с самим лечением зубов они связаны не всегда.

Дантист-насильник

Зубной врач Джошуа Люк Моффитт проводил осмотры детей из малообеспеченных семей. В 2013 году специалиста обвинили в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Полиция считала, что жертв могло быть больше, но докопаться до истины не успела — стоматолог покончил с собой.

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Стоматолог повредила мозг трёхлетней девочке, и малышка умерла

На Гавайях трёхлетняя Финли Бойл получила необратимые повреждения головного мозга во время визита к дантисту. Всё дело в том, что стоматолог Лили Гейер назначила неправильную дозировку лекарств, в результате у ребёнка произошла остановка сердца. Девочка некоторое время находилась в вегетативном состоянии и умерла спустя месяц после визита к доктору. Гейер в суде заявила, что делала всё для спасения пациентки, и жюри присяжных оправдало её.

Бывшая стоматолог Лили Гейер. © Twitter / KITV4

Лжестоматолог

Офис-менеджер из Бронкса Вальбона Изейрай решила, что её жизнь слишком скучная, и начала разыгрывать из себя дантиста. Пациенты приходили к доктору Валь на лечение корневых каналов и удаление зубов. Они были уверены, что женщина когда-то работала стоматологом в Албании. Но проблема была в том, что ни о чём не подозревавшие люди напоролись на самозванку, передавал телеканал CBS.

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Дантист-террорист

У каждого человека должно быть хобби, правда? Иначе жить скучно. Так думал и стоматолог из Британии Умер Фарук, решивший на досуге делать взрывчатку и читать террористическую литературу. Полиция посчитала, что мужчина действовал в одиночку и, к счастью пациентов, не собирался вживлять крошечные бомбы им в зубы. Жителю Большого Манчестера предъявили обвинения, и суд отправил Фарука за решётку на два года, передавало издание Manchester Evening News.

Стоматолог Умер Фарук. Фото © Greater Manchester Police

Стоматолог домогался подчинённых и грозился уволить, если расскажут

Дантист Кам Деракшани из американского штата Вашингтон домогался трёх своих помощниц, буквально не давая им прохода. Как писала газета Seattle Times, врач прижимал девушек к стене и трогал за гениталии. Подчинённым Деракшани пригрозил: если о его непотребном поведении станет известно, их ждёт увольнение. Сотрудницы оказались не из робких, не побоялись угроз и рассказали о происходящем правоохранителям. После этого стоматологу предъявили обвинения.

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