Семён Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров в шорт-треке на Олимпиаде

Россиянин Семён Елистратов занял третье место в финале забега на 1500 метров в шорт-треке в рамках Олимпиады в Пекине.

Судьба медали решалась с помощью фотофиниша, по итогам которого Елистратов оказался на третьей строчке. Отметим, что ещё один россиянин — Денис Айрапетян — не сумел пробиться в главный забег дня, однако стал вторым в финале Б.