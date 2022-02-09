Семён Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров в шорт-треке на Олимпиаде
До этого Елистратов уже выступал на дистанции немного короче, однако не сумел пробиться в решающие стадии соревнований.
Семён Елистратов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россиянин Семён Елистратов занял третье место в финале забега на 1500 метров в шорт-треке в рамках Олимпиады в Пекине.
Судьба медали решалась с помощью фотофиниша, по итогам которого Елистратов оказался на третьей строчке. Отметим, что ещё один россиянин — Денис Айрапетян — не сумел пробиться в главный забег дня, однако стал вторым в финале Б.
До этого Елистратов уже выступал на дистанции 1000 метров в Пекине, однако не сумел пробиться в решающие стадии соревнований.
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