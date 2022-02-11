Цигейковая шубка и шапка космонавта: 7 нелепых детских нарядов из 80-х и 90-х, которые были практически в каждой семье Некоторые предприимчивые родители доставали дефицитные модные детские платьица, костюмчики или курточки, но в большинстве случаев одежда на детях выглядела одинаково. 10 февраля, 21:49 Фото © Getty Images / David Turnley / Corbis / VCG

Кроличья шапка

Про такую одежду говорят: не модно, зато тепло. В эпоху дефицита мальчиков и девочек в зимнюю пору одевали почти одинаково. Из-за шапки-ушанки девочку могли принять за мальчика. Носили такой головной убор примерно до седьмого класса, потом переходили на что-то более-менее изящное. К шапке могла прилагаться красная звезда. Кстати, такие шапки — ценный артефакт, за которым охотятся на Западе. На Reddit есть отдельный форум, где американцы обсуждают покупку уникальных вещей. Правда, англоязычные люди называют такую шапку просто — ushanka.

Дети помогают отцу колоть дрова в деревне. Фото © ТАСС / Виктор Шандрин, Вячеслав Ун Да-син

Цигейковые шубки на вырост

В текстильных магазинах от Бреста до Владивостока советские родители покупали чадам цигейковые шубки. В них детишки напоминали пингвинчиков, потому что ручки, как правило, тонули в длинных рукавах. Когда "пингвинчик" падал, поскользнувшись на улице, его поднимали прямо за шиворот. Благодаря шубке юному советскому гражданину было не холодно и не больно. Покупали шубки на вырост и, когда ребёнок вырастал, их клали на антресоль — для младших братьев и сестёр или грядущим поколениям (весь текстиль делали на совесть, и боялся он лишь моли). Некоторые мамочки-модницы перекраивали шубки на модные жилетки.

Дети во время катания на санном поезде в московском парке, 1987 год. Фото © ТАСС / Пушкарёв Альберт

Трикотажные шапки

В холодные сезоны их надевали под ушанку. Советский текстиль был щедр на ассортимент таких шапочек. Для девочек существовал вариант шапки с помпончиками или, как выражались сами дети, с бомбошками. Эти шапочки фиксировали при помощи белой бельевой резинки, универсальной в хозяйстве вещи. Да, изначально фабричные шапки снабжались завязочками, но те плохо выполняли свою функцию и в конце концов заменялись резинками. По классической фотке, где ребёнок одет в классическую полосатую шапку, можно легко понять, что она "родом из СССР".

Дети во время катания на санках, 1972 год. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров

Варежки на резинке

От мороза они спасали замечательно, но выглядели совсем неэстетично. Во время прогулки на таких варежках образовывалась снежная корка, а при оттаивании они пахли "мокрой псиной". Для того чтобы поиграть в снежки, пуховые варежки были очень неудобны: перед снежной дуэлью дети их снимали, а потом, отморозив руки, бегали отогреваться в ближайший подъезд, благо домофонов ещё не было. Резинки практичные родители пришивали, чтобы чадо не лишилось варежек. По инерции мода на такие аксессуары дожила до конца 90-х.

Фото © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Всё это и многое другое сформировало своеобразный soviet style — в меру наивный и в меру обаятельный. Достоинством такой одежды были натуральные и дешёвые материалы: шерсть, хлопок и натуральный шёлк в ту пору стоили недорого. Вкупе с промышленными советскими масштабами всё это выглядело несколько избыточно, что и сформировало определённый образ советской детской моды.

Жёсткие сандалии

Детская обувь в СССР была полна парадоксов. С одной стороны, это были простые промышленные изделия, с другой — качество было таким, что сандалии могли носить все дети в семье. Нередко они переходили от старших к младшим и успевали побывать на ногах внуков и правнуков. Порвать их было сложно: прочная подошва склеивалась и сшивалась с основанием, а застёжки, которые рвались от активных игр, можно было восстановить за три копейки в любой обувной мастерской. Такая обувь была крепкой, качественной, но неизменно странноватой на вид.

Пионеры на отдыхе в лагере "Артек". Фото © ТАСС /

Колготки

Вечная путница с одной и двумя полосками, промокание за пять секунд и солидный запас трикотажа, если родители вдруг засобирались в гости вместе с ребёнком, — всё это про советские колготки. Порвать их было сложно, зато испачкать дети умудрялись даже там, где это было невозможно сделать в принципе. Единственное спасение родителей было в том, что советский трикотаж стоил недорого, поэтому колготки можно было закупать впрок.

Сын Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Константина Петровича Феоктистова, в домашней обстановке. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Турецкие свитера

Эта одежда попала в страну в эпоху перестройки. Её везли челноки — первые предприниматели, стремившиеся заработать деньги на открытых рынках. Правда, почти все свитера подобного типа покупались детям на вырост, носились подростками вплоть до свадьбы и часто сохранялись на долгие годы. В поздние 80-е и ранние 90-е такие вещи считались писком моды. Сейчас такую одежду продают как вещи оверсайз.

Студенты высшего учебного заведения. Эстонская ССР. Таллин, 1987 год. Фото © ТАСС / Венделин Юрий, Рудько Виктор

Что из одежды детства помните вы? Кроличья шапка Шуба на два размера больше Варежки на резинке Колготки

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